В Волгограде полиция вычислила оседлавшего «Ладу» смельчака





22 ноября в Волгограде полицейским удалось по горячим следам установить личности молодых людей, устроивших шоу из поездки по городу на собственном автомобиле. Как сообщает ИА «Высота 102», один из горожан проехался по участку Второй продольной магистрали в Кировском районе на капоте машины.







- В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками Госавтоинспекции города Волгограда была выявлена видеозапись, на которой водитель, управляя автомобилем LADA Granta, двигаясь по ул. 64-й Армии, перевозил пассажира вне кабины машины, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, инспекторы ДПС уже установили всех участников произошедшего. По информации правоохранителей, 24-летний водитель был доставлен в подразделение Госавтоинспекции. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области