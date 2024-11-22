Экономика

В Волгограде форум «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2024» проходит при поддержке ПСБ

Экономика 22.11.2024 12:39 Реклама
0
22.11.2024 12:39 Реклама


Заместитель председателя ПСБ Айрат Гаскаров принял участие в открытии форума «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2024». Банк второй год подряд выступает генеральным партнером крупнейшей на юге России площадки для демонстрации достижений промышленной отрасли и обсуждения мер поддержки высокотехнологичных производителей. 
– ПСБ с каждым годом расширяет сотрудничество с участниками машиностроительной отрасли в регионе, и одним из значимых направлений в этой работе является взаимодействие с промышленными предприятиями - членами Волгоградского регионального отделения Союза машиностроителей России. В 2024 году банк реализовал и поддержал в регионе более 100 инициатив, направленных на развитие инженерных кадров и внедрение мотивационных программ  для сотрудников, в том числе, организовал летний отдых в военно-историческом лагере для детей работников промышленных предприятий региона. 
Также благодаря ПСБ дети участников и ветеранов СВО из новых регионов России принимают участие в патриотической смене «Гордость нации. Траектория», которая сейчас проходит в Волгограде. Именно комплексная совместная работа,  финансовая и нефинансовая поддержка позволяют наиболее эффективно развивать отечественный промышленный сектор, реализовывать уникальные высокотехнологичные проекты разного масштаба, – отметил Айрат Гаскаров на открытии деловой программы форума. 
В рамках форума ПСБ организовал дискуссию «Сотрудничество промышленных предприятий и субъектов МСП как фактор обеспечения технологического суверенитета России». Эксперты банка, представители промышленных предприятий, институтов развития, образовательных организаций, государственных структур обсудили вопросы кооперации крупных промышленных предприятий и компаний малого и среднего бизнеса в целях импортозамещения по выпуску инновационной продукции.
Также при поддержке ПСБ состоялось расширенное заседание совета Волгоградского  регионального отделения «Союза машиностроителей России». В центре  внимания были вопросы развития нефтегазового машиностроения, меры государственной поддержки сектора, повышение  производительности труда и внедрение новых производственных  технологий на промышленных предприятиях. Кроме того, в рамках заседания подвели итоги Спартакиады машиностроительных предприятий 2024 – масштабного спортивного мероприятия, участниками которого стали более 40 команд машиностроительных предприятий, организаций и учебных учреждений региона.
Еще одним значимым событием форума стала ежегодная ярмарка вакансий с участием крупнейших предприятий региона. На ярмарке HR-специалисты ПСБ консультировали соискателей  по вакансиям и возможностям работы в банке. 
Фото: ПСБ
Реклама. ПАО «Промсвязьбанк» ИНН 7744000912, erid: F7NfYUJCUneP4VtZFfFb

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
22.11.2024 13:48
Экономика 22.11.2024 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.11.2024 06:44
Экономика 22.11.2024 06:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.11.2024 17:02 Реклама
Экономика 21.11.2024 17:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2024 11:21 Реклама
Экономика 21.11.2024 11:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2024 11:18
Экономика 21.11.2024 11:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.11.2024 09:49
Экономика 21.11.2024 09:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.11.2024 21:37
Экономика 20.11.2024 21:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.11.2024 15:24
Экономика 20.11.2024 15:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.11.2024 12:20
Экономика 20.11.2024 12:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.11.2024 12:03
Экономика 20.11.2024 12:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.11.2024 15:26 Реклама
Экономика 19.11.2024 15:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.11.2024 11:34
Экономика 19.11.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.11.2024 10:35 Реклама
Экономика 19.11.2024 10:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2024 17:30
Экономика 17.11.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.11.2024 13:50
Экономика 15.11.2024 13:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:13
«Вину не признают»: избившие участника СВО бородачи предстанут перед судомСмотреть фотографии
15:02
ТМК демонстрирует передовые трубные решения на форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024»Смотреть фотографии
14:53
В Волгоградской области перед метелью потеплеет до +13Смотреть фотографии
13:48
Первый бензин и нефтебот: на форуме рассказали об истории волгоградской нефти и новых технологияхСмотреть фотографии
13:36
И это ещё не вечер: под Волгоградом тягач Shacman собрал пробку на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
13:18
Путин отметил группу соцработников из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде экстренно прооперировали знаменитую дрессировщицу Долорес ЗапашнуюСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде полиция вычислила оседлавшего «Ладу» смельчакаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
В Волгограде форум «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2024» проходит при поддержке ПСБСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде расследуют гибель упавшего с крыши рабочего из УзбекистанаСмотреть фотографии
11:50
Упавший на дно шлюза волгоградец отсудил 1,2 млн рублей у работодателяСмотреть фотографии
11:31
«Я смогу в тапочках выйти за кофе»: какую инфраструктуру выбирают покупатели новостроек ВолгоградаСмотреть фотографии
11:16
Мэрия Волгограда за 180 млн меняет дряхлый маневренный фонд на новыйСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области обнаружили жилистые котлеты из говядиныСмотреть фотографии
10:25
Мишустин присвоил новый классный чин главе Нижне-Волжского управления РосприроднадзораСмотреть фотографии
10:03
Под Волгоградом «Лада» сбила подростка на пешеходном переходеСмотреть фотографии
09:30
Энергетики напомнили волгоградцам о необходимости передать показания до понедельникаСмотреть фотографии
09:15
Главу Михайловки Волгоградской области с чиновниками призвали пойти на СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
08:44
В Волгограде влетевший в забор бензовоз перекрыл движениеСмотреть фотографии
08:28
Мобилизованный тракторист Дмитрий Ретюнский из Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
08:01
Защитник «Ротора»: «Атмосфера на «Волгоград Арене» лучше стадиона в Северной Ирландии»Смотреть фотографии
07:47
Пожары в 2024 году выжгли 465 га леса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:44
Странную тенденцию зафиксировали эксперты на рынке жилья в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:22
Владимир Путин выступил с экстренным обращением после ударов ракет по РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
21:07
Изгнанный из Котово подрядчик ремонта ветхого водопровода получил «черную метку»Смотреть фотографии
20:03
Туман и дожди надвигаются в выходные в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
19:43
В Волжском разыскивают зеленоглазого мужчину в белых кроссовкахСмотреть фотографии
19:22
Две скоростные электрички бесплатно развезут болельщиков «Ротора» после матча с «Нефтехимиком»Смотреть фотографии
18:40
В Волгограде взамен сосен-нелегалов закупят 300 новых деревьев за 13 млн рублейСмотреть фотографии
18:22
В Волгограде сотрудника автошколы осудили за фиктивную подготовку водителейСмотреть фотографии
 