В Волгограде форум «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2024» проходит при поддержке ПСБ





Заместитель председателя ПСБ Айрат Гаскаров принял участие в открытии форума «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2024». Банк второй год подряд выступает генеральным партнером крупнейшей на юге России площадки для демонстрации достижений промышленной отрасли и обсуждения мер поддержки высокотехнологичных производителей.

– ПСБ с каждым годом расширяет сотрудничество с участниками машиностроительной отрасли в регионе, и одним из значимых направлений в этой работе является взаимодействие с промышленными предприятиями - членами Волгоградского регионального отделения Союза машиностроителей России. В 2024 году банк реализовал и поддержал в регионе более 100 инициатив, направленных на развитие инженерных кадров и внедрение мотивационных программ для сотрудников, в том числе, организовал летний отдых в военно-историческом лагере для детей работников промышленных предприятий региона.

Также благодаря ПСБ дети участников и ветеранов СВО из новых регионов России принимают участие в патриотической смене «Гордость нации. Траектория», которая сейчас проходит в Волгограде. Именно комплексная совместная работа, финансовая и нефинансовая поддержка позволяют наиболее эффективно развивать отечественный промышленный сектор, реализовывать уникальные высокотехнологичные проекты разного масштаба, – отметил Айрат Гаскаров на открытии деловой программы форума.

В рамках форума ПСБ организовал дискуссию «Сотрудничество промышленных предприятий и субъектов МСП как фактор обеспечения технологического суверенитета России». Эксперты банка, представители промышленных предприятий, институтов развития, образовательных организаций, государственных структур обсудили вопросы кооперации крупных промышленных предприятий и компаний малого и среднего бизнеса в целях импортозамещения по выпуску инновационной продукции.

Также при поддержке ПСБ состоялось расширенное заседание совета Волгоградского регионального отделения «Союза машиностроителей России». В центре внимания были вопросы развития нефтегазового машиностроения, меры государственной поддержки сектора, повышение производительности труда и внедрение новых производственных технологий на промышленных предприятиях. Кроме того, в рамках заседания подвели итоги Спартакиады машиностроительных предприятий 2024 – масштабного спортивного мероприятия, участниками которого стали более 40 команд машиностроительных предприятий, организаций и учебных учреждений региона.

Еще одним значимым событием форума стала ежегодная ярмарка вакансий с участием крупнейших предприятий региона. На ярмарке HR-специалисты ПСБ консультировали соискателей по вакансиям и возможностям работы в банке.

Фото: ПСБ

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