Путин отметил группу соцработников из Волгоградской области

Пятерым соцработникам из Волгоградской области присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Российской федерации», сообщает V102.RU. Согласно указу президента России, волгоградские специалисты удостоены почетных званий за заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу.
В числе награжденных:
- Татьяна Анненкова, социальный работник ГКСУ СО «Красноармейский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
- Ирина Воробьева, специалист по социальной работе ГКУ СО «Палласовский центр социального обслуживания населения»;
- Александра Лебедева, медицинская сестра ГБСУ СО «Областной реабилитационный центр для детей-инвалидов "Надежда"»;
- Евгения Привалова, инструктор-методист ГБУСУ СО «Областной реабилитационный центр для детей-инвалидов "Надежда"»;
- Елена Шведова, специалист по социальной работе ГКУ СО «Фроловский центр социального обслуживания населения».
Фото из архива V102.RU