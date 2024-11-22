Общество

Путин отметил группу соцработников из Волгоградской области

Общество 22.11.2024 13:18
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22.11.2024 13:18


Пятерым соцработникам из Волгоградской области присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Российской федерации», сообщает V102.RU. Согласно указу президента России, волгоградские специалисты удостоены почетных званий за заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу. 

В числе награжденных:

- Татьяна Анненкова, социальный работник ГКСУ СО «Красноармейский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

- Ирина Воробьева, специалист по социальной работе ГКУ СО «Палласовский центр социального обслуживания населения»;

- Александра Лебедева, медицинская сестра ГБСУ СО «Областной реабилитационный центр для детей-инвалидов "Надежда"»;

- Евгения Привалова, инструктор-методист ГБУСУ СО «Областной реабилитационный центр для детей-инвалидов "Надежда"»;

- Елена Шведова, специалист по социальной работе ГКУ СО «Фроловский центр социального обслуживания населения».

Фото из архива V102.RU

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