В Волгоградской области перед метелью потеплеет до +13

Общество 22.11.2024 14:53
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22.11.2024 14:53
В Волгоградской области ожидаются теплые выходные, после которых погода в регионе резко испортится. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз погоды, опубликованный Волгоградским ЦГМС, в субботу в некоторых районах региона дневная температура достигнет +13 градусов. В Волгограде будет на 1 градус меньше.
А вот в воскресенье в Волгоградской области могут пойти дожди и мокрый снег. Столбик термометра опустится в этот день до +10, а в первый рабочий день следующей недели – до +6. В понедельник осадки продолжатся. При этом в выходные в регионе будет ветрено. В субботу порывы воздушных масс могут достигать 16-21 метров в секунду, а в воскресенье – 11-14 метров. Синоптики также предупреждают о тумане в этот день, изморози и налипании мокрого снега на проводах и деревьях.
В ночь на 23 ноября температура на части территории региона опустится до -4 градусов, но затем пойдет на повышение. В Волгограде ночных заморозков в ближайшие три дня не ожидается. Максимально похолодает в ночь на 25 ноября – до нуля градусов.
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