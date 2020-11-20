Пожарные спасли молодую волгоградку из горящей квартиры

Происшествия 20.11.2020 09:08
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20.11.2020 09:08
В ночном пожаре пострадала 27-летняя жительница Дзержинского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в одной из девятиэтажек на улице 8-ой Воздушной армии поступило около трех часов ночи. В одной из комнат «трешки» горели домашние вещи на площади 2 кв.м. Пожарные расчеты 15-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 03.08 ч. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
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