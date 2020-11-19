Рецидивист ограбил в Волгограде офис микрозаймов

Происшествия 19.11.2020 12:54
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19.11.2020 12:54
Полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа в павильоне микрозаймов в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 41-летний житель Тракторозаводского района, в содеянном он сознался.
Сообщение о грабеже в офисе микрофинансовой организации в Кировском районе в полицию поступило 6 ноября текущего года. Злоумышленник зашел в павильон, где находился офис микрозаймов. Он связал руки менеджеру пластиковыми стяжками, сорвал с нее пять наименований ювелирных изделий, а затем, закрыв женщину в комнате приема пищи, похитил из кассы денежные средства в сумме около 60 тысяч рублей.
В ходе осмотра места происшествия были изъяты улики, которые были направлены на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области. Проведенная специалистами экспертиза ДНК установила совпадение биологических следов, оставленных подозреваемым на месте совершения преступления. Данная информация была передана оперативникам уголовного розыска и в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж" УК РФ. За содеянное подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.
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