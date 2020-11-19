В Волгограде следователи ищут виновников гибели девушки при взрыве газа

Расследования 19.11.2020 12:19
0
19.11.2020 12:19
В Волгограде по факту гибели 23-летней женщины из-за взрыва газа в квартире возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, расследование проводит следственный отдел по Кировскому району. По итогам проведенной процессуальной проверки правоохранители квалифицировали преступление по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Трагедия произошла 27 октября в жилом комплексе «Санаторный», расположенном в Кировском районе Волгограда. Во время настройки газового котла и проверки исправности установленного оборудования произошел взрыв, в результате которого хозяйка квартиры, работник ресурсоснабжающей организации и представитель обслуживающей компании получили ожоги лица, туловища и конечностей различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу, где девушка спустя три недели скончалась.
В рамках возбужденного уголовного дела сотрудникам СКР предстоит выяснить причины трагедии и установить виновных лиц. Известно, что между потерпевшей и специализированными организациями были заключены договоры, в том числе на поставку в её квартиру газа, а также на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования.
Реклама
Наколдовала миллион: в Волгоградской области судят лжецелительницу19.11.2020 13:21
Расследования 19.11.2020 13:21
УФСБ России по Волгоградской области и Астраханская таможня не дали добро19.11.2020 11:22
Расследования 19.11.2020 11:22
«Выпустила пар»: жительницу Камышина осудили за угрозы взорвать суд17.11.2020 16:52
Расследования 17.11.2020 16:52
В Волгограде раскроивший молотком голову приятеля студент из Йемена арестован16.11.2020 18:05
Расследования 16.11.2020 18:05
Контролера за ремонтом оборудования на Волжской ГЭС из Подмосковья осудили за подкуп16.11.2020 13:15
Расследования 16.11.2020 13:15
Избежать тюрьмы поджигателю чужого дома в Волгоградской области помогла погода15.11.2020 18:29
Расследования 15.11.2020 18:29
На железной дороге в Волгоградской области расследуют гибель двух электромонтеров15.11.2020 10:28
Расследования 15.11.2020 10:28
Житель Волгоградской области избил и покусал жену14.11.2020 13:44
Расследования 14.11.2020 13:44
Экс-участника «Дома-2» из Волгограда осудили за обман в инстаграм13.11.2020 15:15
Расследования 13.11.2020 15:15
Жительницу Волгограда ждет суд за попытку завладеть квартирой умершей пенсионерки13.11.2020 13:10
Расследования 13.11.2020 13:10
В Волгоградской области юный сборщик металла зверски убил конкурента12.11.2020 18:31
Расследования 12.11.2020 18:31
Удобно и безопасно: ВТБ запускает новое приложение ВТБ Онлайн12.11.2020 17:42
Расследования 12.11.2020 17:42
Перепутал с другим человеком: волгоградец по ошибке избил 74-летнего пенсионера12.11.2020 16:34
Расследования 12.11.2020 16:34
Молодого отца в Волгоградской области подозревают в причинении вреда младенцу11.11.2020 17:08
Расследования 11.11.2020 17:08
В Волгограде водителя-лихача на "Мерседесе" осудили за гибель троих друзей в ДТП11.11.2020 15:12
Расследования 11.11.2020 15:12
Реклама