В Волгограде следователи ищут виновников гибели девушки при взрыве газа





В Волгограде по факту гибели 23-летней женщины из-за взрыва газа в квартире возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, расследование проводит следственный отдел по Кировскому району. По итогам проведенной процессуальной проверки правоохранители квалифицировали преступление по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Трагедия произошла 27 октября в жилом комплексе «Санаторный», расположенном в Кировском районе Волгограда. Во время настройки газового котла и проверки исправности установленного оборудования произошел взрыв, в результате которого хозяйка квартиры, работник ресурсоснабжающей организации и представитель обслуживающей компании получили ожоги лица, туловища и конечностей различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу, где девушка спустя три недели скончалась.

В рамках возбужденного уголовного дела сотрудникам СКР предстоит выяснить причины трагедии и установить виновных лиц. Известно, что между потерпевшей и специализированными организациями были заключены договоры, в том числе на поставку в её квартиру газа, а также на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования.



