Общество 18.11.2020 19:38
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18.11.2020 19:38
Зияющие пустоты на месте окон, разрушающиеся стены, жалкая тряпка в дверном проеме – так выглядит сегодня бывший корпус ЦРБ Руднянского района. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, раньше здесь располагались два отделения больницы – неврологическое и терапевтическое. Но вот уже несколько лет здание пустует и ветшает на глазах. «Это – жертва оптимизации нашей медицины. Раньше здесь лечили и помогали людям, а сейчас – это печальный результат работы бывшего главного врача больницы и бывшего главы района», - считают жители.
Как пояснил ИА «Высота 102» главный врач Руднянской ЦРБ Андрей Николаевич Кабанов, который всего второй год руководит медицинским учреждением, раньше здесь, действительно, располагались два отделения больницы. Но в 2013 году в процессе оптимизации здравоохранения было решено закрыть роддом, который располагался в другом корпусе ЦРБ в связи с низкой рождаемостью в районе и неважной демографической ситуацией. Рожениц теперь направляют в ЦРБ Еланского и Жирновского районов, а в особых случаях – в перинатальные центры. Поэтому было решено перевести терапию и неврологию в корпус, где ранее располагался роддом.
К сожалению, найти применение пустому зданию так и не удалось. Оно по-прежнему числится на балансе ЦРБ, так как в управлении Росимущества тоже не смогли подобрать объекту недвижимости нового владельца.
Между тем, по словам Андрея Николаевича, надобности в эксплуатации данного помещения в медучреждении нет. В центральной районной больнице мест для пациентов хватает. И, даже, если предположить, что закрытые отделения начнут снова работать, в условиях дефицита врачей найти медработников для расширения штата представляется довольно сложным. В чем действительно есть потребность, так это в новой поликлинике. Но уже запланирована реконструкция бывшего детского дома, где и разместится это медучреждение. «Понимаю переживания жителей, они и ко мне подходили, просили снова открыть отделения. Но пока все так, как есть», - признался главврач.
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