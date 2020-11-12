Удобно и безопасно: ВТБ запускает новое приложение ВТБ Онлайн

Расследования 12.11.2020 17:42 Новости компаний
0
12.11.2020 17:42 Новости компаний
Полностью обновленный мобильный банк запускает для своих клиентов ВТБ. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом рассказал на состоявшейся сегодня пресс-конференции руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
«Мобильное приложение – ключевой сервис любого современного банка и основной канал его продаж и обслуживания. Число пользователей ВТБ Онлайн уже превышает 9,5 млн человек, это свыше 70% всех активных клиентов ВТБ, что является одним из самых высоких показателей по проникновению в российской и мировой практике. Наша команда полностью перестроила работу приложения, его дизайн стал легким и интуитивно понятным, мы добавили уникальные и полезные функции, в разы улучшив скорость, производительность и надежность. До 2022 года ВТБ планирует перевести в онлайн все продукты и сервисы для физлиц. Мы рассчитываем стать самым удобным мобильным приложением на рынке, войти в тройку лидеров по качеству и обслуживать уже 15 млн клиентов», — отметил Никита Чугунов, продемонстрировав основные изменения нового ВТБ Онлайн.
Отмечено, что сервис стал работать вдвое быстрее. Выросла вдвое и скорость входа, и скорость проведения операции по платежам и переводам. В 10 раз сократилось время откликов интерфейсов, а переход между разделами стал моментальным.
Кроме того, приложение стало еще более безопасным для клиентов. Разработчиками нового приложения внедрена дополнительная защита от социнженерии, пользователи могут дополнительно защитить доступ к приложению – число доступных знаков для установки пароля расширено вдвое, с 4 до 8.
Дизайн приложения обновился полностью, здесь появились 50 новых функций. В числе важных было отмечено снятие наличных в банкоматах без карты.
«Мы стремимся интегрировать сервисы нового ВТБ Онлайн даже в привычные офлайн-операции, чтобы помогать клиентам на любом этапе обслуживания в банке. Снятие наличных с помощью QR-кода – это, во многом, прорыв на российском банковском рынке. Услуга доступна полностью без карты или приложения PAY и экономит время клиента по сравнению со стандартной операцией в банкомате. В будущем она позволит полностью отказаться от использования карт или применять лишь их цифровой аналог», – прокомментировал Никита Чугунов.
Новая технология будет доступна в 12,5 тыс. устройств ВТБ по всей стране, что превышает 85% всей банкоматной сети. В дальнейшем банк планирует масштабировать функционал снятия наличных в банкоматах без карты на всю сеть из 15,5 тыс. устройств. В Южном федеральном округу уже сегодня количество пользователей ВТБ Онлайн составляет 580 тыс. человек, что на 16% превышает показатели начала года.
Среди новых функций особый интерес журналистов вызвали пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана и возможность «скрыть» баланс.
Немаловажно и то, что функционал нового ВТБ Онлайн позволяет работать с приложением незрячим клиентам. Как было отмечено на пресс-конференции, при тестировании этого блока к его разработке были привлечены слабовидящие клиенты, что позволило значительно улучшить его функционал.
Новый ВТБ Онлайн будет доступен для 100% пользователей iOS с 17 ноября, с 20 ноября – для всех пользователей Android.
Фото https://ru.freepik.com/
Реклама
В Волгоградской области юный сборщик металла зверски убил конкурента12.11.2020 18:31
Расследования 12.11.2020 18:31
Перепутал с другим человеком: волгоградец по ошибке избил 74-летнего пенсионера12.11.2020 16:34
Расследования 12.11.2020 16:34
Молодого отца в Волгоградской области подозревают в причинении вреда младенцу11.11.2020 17:08
Расследования 11.11.2020 17:08
В Волгограде водителя-лихача на "Мерседесе" осудили за гибель троих друзей в ДТП11.11.2020 15:12
Расследования 11.11.2020 15:12
В Волгограде отец и сын ответят за кровавые похождения в новогоднюю ночь11.11.2020 13:52
Расследования 11.11.2020 13:52
Гражданина ФРГ, осужденного за обман ростовского бизнесмена, не выпустили по УДО из колонии под Волгоградом11.11.2020 11:33
Расследования 11.11.2020 11:33
Житель Волгограда ответил в суде за комментарий о Гитлере10.11.2020 18:16
Расследования 10.11.2020 18:16
В Волгограде сотрудница ломбарда сколотила состояние на чужом золоте10.11.2020 14:52
Расследования 10.11.2020 14:52
В Волгограде контрактник получил срок за поножовщину в военной части10.11.2020 09:27
Расследования 10.11.2020 09:27
В Волжском трое рэкетиров пытались отжать бизнес у владельца магазина06.11.2020 17:09
Расследования 06.11.2020 17:09
18 лет колонии получила ревнивая поджигательница дома в Волгоградской области06.11.2020 16:20
Расследования 06.11.2020 16:20
В Волгоградской области будут судить покалечившегося своего сына в пьяной гонке дачника06.11.2020 10:41
Расследования 06.11.2020 10:41
Задушил и спрятал в лесу: пропавшую под Волгоградом школьницу нашли мертвой (ВИДЕО)05.11.2020 18:49
Расследования 05.11.2020 18:49
Угробил ребенка соседей: в Волгоградской области оглашен приговор водителю-пьянице05.11.2020 12:08
Расследования 05.11.2020 12:08
В Волгограде объявлен в розыск подозреваемый в страшном убийстве04.11.2020 15:07
Расследования 04.11.2020 15:07
Реклама