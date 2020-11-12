Удобно и безопасно: ВТБ запускает новое приложение ВТБ Онлайн





Полностью обновленный мобильный банк запускает для своих клиентов ВТБ. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом рассказал на состоявшейся сегодня пресс-конференции руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

«Мобильное приложение – ключевой сервис любого современного банка и основной канал его продаж и обслуживания. Число пользователей ВТБ Онлайн уже превышает 9,5 млн человек, это свыше 70% всех активных клиентов ВТБ, что является одним из самых высоких показателей по проникновению в российской и мировой практике. Наша команда полностью перестроила работу приложения, его дизайн стал легким и интуитивно понятным, мы добавили уникальные и полезные функции, в разы улучшив скорость, производительность и надежность. До 2022 года ВТБ планирует перевести в онлайн все продукты и сервисы для физлиц. Мы рассчитываем стать самым удобным мобильным приложением на рынке, войти в тройку лидеров по качеству и обслуживать уже 15 млн клиентов», — отметил Никита Чугунов, продемонстрировав основные изменения нового ВТБ Онлайн.

Отмечено, что сервис стал работать вдвое быстрее. Выросла вдвое и скорость входа, и скорость проведения операции по платежам и переводам. В 10 раз сократилось время откликов интерфейсов, а переход между разделами стал моментальным.

Кроме того, приложение стало еще более безопасным для клиентов. Разработчиками нового приложения внедрена дополнительная защита от социнженерии, пользователи могут дополнительно защитить доступ к приложению – число доступных знаков для установки пароля расширено вдвое, с 4 до 8.

Дизайн приложения обновился полностью, здесь появились 50 новых функций. В числе важных было отмечено снятие наличных в банкоматах без карты.





«Мы стремимся интегрировать сервисы нового ВТБ Онлайн даже в привычные офлайн-операции, чтобы помогать клиентам на любом этапе обслуживания в банке. Снятие наличных с помощью QR-кода – это, во многом, прорыв на российском банковском рынке. Услуга доступна полностью без карты или приложения PAY и экономит время клиента по сравнению со стандартной операцией в банкомате. В будущем она позволит полностью отказаться от использования карт или применять лишь их цифровой аналог», – прокомментировал Никита Чугунов.

Новая технология будет доступна в 12,5 тыс. устройств ВТБ по всей стране, что превышает 85% всей банкоматной сети. В дальнейшем банк планирует масштабировать функционал снятия наличных в банкоматах без карты на всю сеть из 15,5 тыс. устройств. В Южном федеральном округу уже сегодня количество пользователей ВТБ Онлайн составляет 580 тыс. человек, что на 16% превышает показатели начала года.

Среди новых функций особый интерес журналистов вызвали пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана и возможность «скрыть» баланс.

Немаловажно и то, что функционал нового ВТБ Онлайн позволяет работать с приложением незрячим клиентам. Как было отмечено на пресс-конференции, при тестировании этого блока к его разработке были привлечены слабовидящие клиенты, что позволило значительно улучшить его функционал.

Новый ВТБ Онлайн будет доступен для 100% пользователей iOS с 17 ноября, с 20 ноября – для всех пользователей Android.

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