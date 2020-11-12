Расследования

Удобно и безопасно: ВТБ запускает новое приложение ВТБ Онлайн

Расследования 12.11.2020 17:42 Новости компаний
0
12.11.2020 17:42 Новости компаний


Полностью обновленный мобильный банк запускает для своих клиентов ВТБ. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом рассказал на состоявшейся сегодня пресс-конференции руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
«Мобильное приложение – ключевой сервис любого современного банка и основной канал его продаж и обслуживания. Число пользователей ВТБ Онлайн уже превышает 9,5 млн человек, это свыше 70% всех активных клиентов ВТБ, что является одним из самых высоких показателей по проникновению в российской и мировой практике. Наша команда полностью перестроила работу приложения, его дизайн стал легким и интуитивно понятным, мы добавили уникальные и полезные функции, в разы улучшив скорость, производительность и надежность. До 2022 года ВТБ планирует перевести в онлайн все продукты и сервисы для физлиц. Мы рассчитываем стать самым удобным мобильным приложением на рынке, войти в тройку лидеров по качеству и обслуживать уже 15 млн клиентов», — отметил Никита Чугунов, продемонстрировав основные изменения нового ВТБ Онлайн.
Отмечено, что сервис стал работать вдвое быстрее.  Выросла вдвое и скорость входа, и скорость проведения операции по платежам и переводам. В 10 раз сократилось время откликов интерфейсов, а переход между разделами стал моментальным.
Кроме того, приложение стало еще более безопасным для клиентов. Разработчиками  нового приложения внедрена дополнительная защита от социнженерии, пользователи могут дополнительно защитить доступ к приложению – число доступных знаков для установки пароля расширено вдвое, с 4 до 8.
Дизайн приложения обновился полностью, здесь появились 50 новых функций. В числе важных было отмечено снятие наличных в банкоматах без карты.

«Мы стремимся интегрировать сервисы нового ВТБ Онлайн даже в привычные офлайн-операции, чтобы помогать клиентам на любом этапе обслуживания в банке. Снятие наличных с помощью QR-кода – это, во многом, прорыв на российском банковском рынке. Услуга доступна полностью без карты или приложения PAY и экономит время клиента по сравнению со стандартной операцией в банкомате. В будущем она позволит полностью отказаться от использования карт или применять лишь их цифровой аналог», – прокомментировал Никита Чугунов.
Новая технология будет доступна в 12,5 тыс. устройств ВТБ по всей стране, что превышает 85% всей банкоматной сети. В дальнейшем банк планирует масштабировать функционал снятия наличных в банкоматах без карты на всю сеть из 15,5 тыс. устройств. В Южном федеральном округу уже сегодня количество пользователей ВТБ Онлайн составляет 580 тыс. человек, что на 16%  превышает показатели начала года.
Среди новых функций особый интерес журналистов вызвали пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана и возможность «скрыть» баланс.
Немаловажно и то, что функционал нового ВТБ Онлайн позволяет работать с приложением незрячим клиентам. Как было отмечено на пресс-конференции, при тестировании этого блока к его разработке были привлечены слабовидящие клиенты, что позволило значительно улучшить его функционал.
Новый ВТБ Онлайн будет доступен для 100% пользователей iOS с 17 ноября, с 20 ноября – для всех пользователей Android.
Фото https://ru.freepik.com/

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Расследования
12.11.2020 18:31
Расследования 12.11.2020 18:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.11.2020 16:34
Расследования 12.11.2020 16:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2020 17:08
Расследования 11.11.2020 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2020 15:12
Расследования 11.11.2020 15:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2020 13:52
Расследования 11.11.2020 13:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2020 11:33
Расследования 11.11.2020 11:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2020 18:16
Расследования 10.11.2020 18:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2020 14:52
Расследования 10.11.2020 14:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2020 09:27
Расследования 10.11.2020 09:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2020 17:09
Расследования 06.11.2020 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2020 16:20
Расследования 06.11.2020 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2020 10:41
Расследования 06.11.2020 10:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.11.2020 18:49
Расследования 05.11.2020 18:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.11.2020 12:08
Расследования 05.11.2020 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.11.2020 15:07
Расследования 04.11.2020 15:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:36
Под Волгоградом чиновники прозевали образование кладбища стройматериалов в природном паркеСмотреть фотографии
19:11
Разрешилась интрига с присвоением известного имени новой дороге в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:32
В кабинет губернатора Волгоградской области пришла налоговаяСмотреть фотографии
18:31
В Волгоградской области юный сборщик металла зверски убил конкурентаСмотреть фотографии
17:42
Удобно и безопасно: ВТБ запускает новое приложение ВТБ ОнлайнСмотреть фотографии
17:21
«Налетай, торопись!»: к распродаже имущества готовятся власти Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:10
Банк «Открытие»: пандемия не уменьшила доходы почти для половины жителей ЮФОСмотреть фотографии
16:51
На «Волгоград Арене» проверят спортивное освещениеСмотреть фотографии
16:34
Перепутал с другим человеком: волгоградец по ошибке избил 74-летнего пенсионераСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
РУСАЛ объявляет о старте грантового конкурса «Помогать просто»Смотреть фотографии
16:06
Волшебный укол из США может спасти маленького Илюшу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:54
В Волгограде известного застройщика завалили исками из-за срыва сдачи ЖК «Бастион»Смотреть фотографии
15:34
Обучение, финансы, CRM: что предлагает «Зелёная неделя» для бизнеса?Смотреть фотографии
14:03
Пульсоксиметры в Волгограде становятся предметами роскошиСмотреть фотографии
13:15
Растет скорбный список умерших от коронавируса жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
В Волгоградском регионе сокращаются энергодолгиСмотреть фотографии
11:59
Стартовал юбилейный конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
11:34
Автомат Калашникова и боеприпасы обнаружены при демонтаже гаража в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:12
Конец эпохи «Возрождения»: в Волгограде еще одной УК дали пинкаСмотреть фотографии
10:10
Семья из Волгограда отсудила деньги за отмененную из-за COVID поездку в ТурциюСмотреть фотографии
09:18
В Волгограде силовики задержали серийного вымогателя с 40 долговыми распискамиСмотреть фотографии
08:38
Видеорегистратор записал момент жуткого лобового ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:08
«Россети Юг- Волгоград» выдала дополнительную энергомощность медучреждениям ВолгоградаСмотреть фотографии
21:52
Волгоградские чиновники назвали причину оттока медиков амбулаторного звенаСмотреть фотографии
20:48
Экс-директора «Концессии водоснабжения» Волгограда подозревают в создании преступного сообществаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:38
В Волгограде премировали архитекторов за реконструкцию парка Победы на Центральной набережнойСмотреть фотографии
18:16
Всемирно известный воинский мемориал под Волгоградом позорят загаженный туалет и свалкаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:22
«Пока мы справляемся»: в Волгоградской области оценили ситуацию в ковидных стационарахСмотреть фотографии
17:08
Молодого отца в Волгоградской области подозревают в причинении вреда младенцуСмотреть фотографии
16:37
В ООО «СВЖ «ОСТРОВ» - новый гендиректорСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 