В Волгограде отец и сын ответят за кровавые похождения в новогоднюю ночь

Расследования 11.11.2020 13:52
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11.11.2020 13:52
Перед судом в Волгограде предстанут 45-летний местный житель и его 26-летний сын по обвинению в побоях, хулиганстве, покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталья Рудник, расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, кровавые похождения обвиняемых в поселке Гумрак начались в новогоднюю ночь на площади, где была установлена праздничная елка. Пьяный 45-летний глава семейства спровоцировал конфликт, за что получил удар кулаком в лицо. Решив отомстить обидчику, мужчина вернулся домой, вооружился ножом и вместе с сыном отправился обратно к месту массового гулянья.
По пути следования во дворе одного из домов они встретили молодого мужчину, на котором решили выместить свою злость. Свидетелем преступления стал отец потерпевшего, который кинулся на помощь. В результате потасовки 44-летний волгоградец скончался от массивной потери крови, а его сын с множественными колото-резаными ранениями был экстренно госпитализирован и выжил лишь благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.
С места происшествия фигуранты уголовного дела на такси отправились к родственникам, проживающим в Центральном районе Волгограда, у которых планировали скрыться от правоохранителей. Следователям территориального подразделения СКР и оперативным сотрудникам полиции потребовалось несколько часов, чтобы установить место нахождения злоумышленников и задержать их.
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