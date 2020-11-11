



229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки, два человека скончались. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные правительственного сайта стопкоронавирус.рф.

В региональном штабе уточнили, что скончались 69-летняя женщина и 63-летний мужчина из Волгограда. Оба страдали хроническими заболеваниями.

Отметим, что суточный прирост новых заболевших в регионе увеличивается плавно. Так, в субботу и воскресенье суточная заболеваемость была 218 и 222 человека соответственно. В понедельник, 9 ноября, - 225, вторник, 10 ноября, - 227 человек.

Совершенно иная картина по выздоравливающим. Если 9 ноября таковых было только 23 пациента, то за минувшие сутки выписались из стационаров уже 379 жителей региона.

Всего в регионе зарегистрировано свыше 22,7 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Скончались 235 человек.



