Здравоохранение 11.11.2020 12:35
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11.11.2020 12:35
229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки, два человека скончались. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные правительственного сайта стопкоронавирус.рф.
В региональном штабе уточнили, что скончались 69-летняя женщина и 63-летний мужчина из Волгограда. Оба страдали хроническими заболеваниями.
Отметим, что суточный прирост новых заболевших в регионе увеличивается плавно. Так, в субботу и воскресенье суточная заболеваемость была 218 и 222 человека соответственно. В понедельник, 9 ноября, - 225, вторник, 10 ноября, - 227 человек.
Совершенно иная картина по выздоравливающим. Если 9 ноября таковых было только 23 пациента, то за минувшие сутки выписались из стационаров уже 379 жителей региона.
Всего в регионе зарегистрировано свыше 22,7 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Скончались 235 человек.
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