Волгоградский «Ротор» сыграл вничью на выезде с тульским «Арсеналом»





Сегодня матч «Ротора» и «Арсенала» в рамках 14-ого тура РПЛ в Туле закончился ничьей. Как сообщает ИА «Высота 102», первый там начался с гола игрока «Арсенала» - на пятой минуте мяч влетел в ворота «Ротора». Впоследствии волгоградцы выровняли игру и даже на какой-то момент перехватили инициативу. Однако на 37-ой минуте последовало удаление капитана «Ротора» Азата Байрыева, который к тому времени успел получить две желтые карточки. Не смог сдержать эмоционального накала и ассистент главного тренера волгоградской команды Максим Шацких, за что он также был удален с тренерской скамейки.





Второй тайм также держал в напряжении болельщиков "Ротора" и "Арсенала". Несмотря на преимущество тульской команды, Даниилу Степанову из "Ротора" удалось сравнять счет на 62-ой минуте. Кстати, Даниила Степанова эксперты канала "Матч-премьер" признали лучшим игроком сегодняшней игры.

Положение "Ротора" в турнирной таблице не изменилось. Волгоградский клуб по-прежнему на 15-ом месте.

Фото твиттера "Арсенала".