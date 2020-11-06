Экология

Житель Волгоградской области Насиб Амирастанов незаконно вырубил 143 белых акации

Экология 06.11.2020 11:41
0
06.11.2020 11:41


Об окончании судебных разбирательств по делу о вырубке на территории Арчединского лесничества 143 деревьев породы «Белая акация» ИА «Высота 102» рассказали в прокуратуре Волгоградской области. По  информации старшего помощника регионального прокурора Оксаны Чередининой, 57-летний Насиб Амирастанов в итоге осужден к 2 годам принудительных работ с удержанием 10 % в доход государства. Приговор вступил в законную силу. «Приговором суда первой инстанции Амирастанов за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере), осужден к наказанию в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
Фроловская межрайонная прокуратура не согласилась с приговором суда, оспорив его в апелляционном порядке в связи с изменением судом квалификации действий с ч.3 на ч.1 ст.260 УК РФ (размер незаконной рубки лесных насаждений снижен с особо крупного до значительного), а также мягкостью назначенного осужденному наказания.
В судебном заседании установлено, что Амирастанов в мае 2019 года осуществил незаконную вырубку 143 деревьев породы «Белая акация». Ущерб  специализированному государственному бюджетному учреждению  Волгоградской области «Арчединское лесничество»  превысил 570 тыс. рублей. В то же время Фроловский городской суд принял во внимание выводы проведенной по инициативе фигуранта уголовного дела экспертизы, согласно которым ущерб от вырубки составил 9 тыс. рублей.
Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры и отменил приговор Фроловского городского суда в отношении Амирастанова, постановив по делу новый апелляционный приговор», - сообщили в прокуратуре.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Экология
31.10.2020 21:09
Экология 31.10.2020 21:09
Комментарии

0
Далее
Экология
29.10.2020 15:23
Экология 29.10.2020 15:23
Комментарии

0
Далее
Экология
27.10.2020 16:24
Экология 27.10.2020 16:24
Комментарии

0
Далее
Экология
27.10.2020 12:50
Экология 27.10.2020 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Экология
27.10.2020 11:40
Экология 27.10.2020 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Экология
27.10.2020 11:25
Экология 27.10.2020 11:25
Комментарии 0

0
Далее
Экология
23.10.2020 19:00
Экология 23.10.2020 19:00
Комментарии

0
Далее
Экология
21.10.2020 10:02
Экология 21.10.2020 10:02
Комментарии

0
Далее
Экология
21.10.2020 07:42
Экология 21.10.2020 07:42
Комментарии

0
Далее
Экология
19.10.2020 17:01
Экология 19.10.2020 17:01
Комментарии

0
Далее
Экология
18.10.2020 18:43
Экология 18.10.2020 18:43
Комментарии

0
Далее
Экология
17.10.2020 10:22
Экология 17.10.2020 10:22
Комментарии

0
Далее
Экология
16.10.2020 16:48
Экология 16.10.2020 16:48
Комментарии

0
Далее
Экология
16.10.2020 15:21
Экология 16.10.2020 15:21
Комментарии

0
Далее
Экология
15.10.2020 18:16
Экология 15.10.2020 18:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:45
Планировал теракты в Волгограде: террорист задержан ФСБ в АдыгееСмотреть фотографии
15:20
В больницах Волгограда опробовали новый метод лечения COVID-19 азотомСмотреть фотографии
15:10
Ужас на переходе: под Волгоградом водитель на скорости врезался в детей с мамойСмотреть фотографииCмотреть видео
14:27
Слесаря из Волгограда «кинула» виртуальная жрица любвиСмотреть фотографии
14:27
Скорая помощь в Волгоградской области разгрузилась после просьб не беспокоить "по пустякам"Смотреть фотографии
13:52
В вузах Волгограда резко увеличилась заболеваемость COVID-19Смотреть фотографии
12:16
Еще две смерти принес коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
Пандемии вопреки: в Котельниково введен в эксплуатацию новый жилой корпусСмотреть фотографии
11:41
Житель Волгоградской области Насиб Амирастанов незаконно вырубил 143 белых акацииСмотреть фотографии
11:30
Падение доходов и рост госдолга ожидают бюджет Волгоградской области в 2021 годуСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области будут судить покалечившегося своего сына в пьяной гонке дачникаСмотреть фотографии
10:15
В центре Волгограда машина с девушкой-водителем сбила насмерть пенсионераСмотреть фотографии
10:15
Губернатор Волгоградской области отдал свою служебную иномарку медикамСмотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Зелёный день от Cбера: 20%-й дисконт на квартиры и сотни товаров и услуг со скидкой до 70%Смотреть фотографии
08:39
В Волгоградской области выставили на аукцион дом ожидания и гаражиСмотреть фотографии
21:25
В Советском районе Волгограда на две ночи закроют тоннель на Второй ПродольнойСмотреть фотографии
20:35
Антибиотики возвращаются?: Волгоградская область закупила партию дефицитных препаратов для лечения коронавирусаСмотреть фотографии
18:49
Задушил и спрятал в лесу: пропавшую под Волгоградом школьницу нашли мертвой (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:17
Ковидному диссиденту Станиславу Терентьеву задали вопросы в Волгоградском облсудеСмотреть фотографии
15:40
Перестало биться сердце Николая Петровича МелиховаСмотреть фотографии
15:33
Не дожил до сорока: коронавирус в Волгоградской области добрался до молодыхСмотреть фотографии
15:22
От «Сердца» до «Скамьи примирения»: в Волгограде определили подрядчика реконструкции оживленного бульвараСмотреть фотографии
15:08
В лифтах волгоградского бизнес-центра нашли нарушителей масочного режимаСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде в хищении почти полмиллиарда из бюджета обвиняется руководство сельхозфирмыСмотреть фотографии
12:52
Тысячи алых гвоздик и почетный караул: В Волгограде простились с Николаем Максютой (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
11:51
Количество новых заразившихся коронавирусом в Волгоградской области зашкаливаетСмотреть фотографии
11:33
Умер Почетный гражданин города-героя ВолгоградаСмотреть фотографии
11:14
Волгоградский генерал Музраев пять дней давал показания следователям ФСБСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области вновь подорожали масло и сахарСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом внезапно исчезла 10-летняя девочкаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 