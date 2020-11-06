Житель Волгоградской области Насиб Амирастанов незаконно вырубил 143 белых акации

Экология 06.11.2020 11:41
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06.11.2020 11:41
Об окончании судебных разбирательств по делу о вырубке на территории Арчединского лесничества 143 деревьев породы «Белая акация» ИА «Высота 102» рассказали в прокуратуре Волгоградской области. По информации старшего помощника регионального прокурора Оксаны Чередининой, 57-летний Насиб Амирастанов в итоге осужден к 2 годам принудительных работ с удержанием 10 % в доход государства. Приговор вступил в законную силу. «Приговором суда первой инстанции Амирастанов за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере), осужден к наказанию в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
Фроловская межрайонная прокуратура не согласилась с приговором суда, оспорив его в апелляционном порядке в связи с изменением судом квалификации действий с ч.3 на ч.1 ст.260 УК РФ (размер незаконной рубки лесных насаждений снижен с особо крупного до значительного), а также мягкостью назначенного осужденному наказания.
В судебном заседании установлено, что Амирастанов в мае 2019 года осуществил незаконную вырубку 143 деревьев породы «Белая акация». Ущерб специализированному государственному бюджетному учреждению Волгоградской области «Арчединское лесничество» превысил 570 тыс. рублей. В то же время Фроловский городской суд принял во внимание выводы проведенной по инициативе фигуранта уголовного дела экспертизы, согласно которым ущерб от вырубки составил 9 тыс. рублей.
Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры и отменил приговор Фроловского городского суда в отношении Амирастанова, постановив по делу новый апелляционный приговор», - сообщили в прокуратуре.
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