В волгоградском облкомздраве пояснили необходимость похорон в черных мешках и в закрытых гробах





«Опознание – это скорее криминалистический термин, который используют органы следствия, а не патологоанатомы», - так начал отвечать на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на вопрос корреспондента ИА «Высота 102», почему родным умерших в ковидных госпиталях не предоставляют доказательств того, что в черных мешках и в закрытых гробах находится именно их близкий человек. По словам Николая Алимова, после смерти человека от коронавируса его тело отправляется в морг со всеми необходимыми документами. А патологоанатомы несут персональную ответственность за идентификацию тел. Зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области также пояснил, что морги, по сути, работают по правилам «красной зоны», а введенные правила выдачи тел необходимы в первую очередь для того, «чтобы родственники не заболели».

Между тем, в середине октября главный санитарный врач России Анна Попова внесла изменения в рекомендации по порядку захоронения умерших с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией. Данные правила в апреле этого года были разработаны, в частности, «для предотвращения применения избыточных мер, которые могут способствовать нагнетанию напряженности в обществе, распространению слухов и фейковых новостей по тематике COVID-19», цитата из приложения №1 к письму Роспотребнадзора от 20.04.2020 года №02/7365-2020-24. В частности, рекомендовалось кремировать трупы людей, умерших от коронавируса, перевозить труп умершего к месту погребения в плотно закрытом гробу (о мешках в документе ничего не сказано – прим. Ред. ИА «Высота 102») и ограничить количество участников похорон. Согласно внесенным изменениям, содержащимся в письме Анны Поповой руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ и руководителям территориальных органов Роспотребнадзора (15.06.2020 «02/12085-2020-24 – прим. ред. ИА «Высота 102»), теперь снимаются ограничения по количеству участников похорон и отменяются рекомендации по кремации тел.