Общество 03.11.2020 13:04
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03.11.2020 13:04
Начальник УФСБ Игорь Голдобин, начальник ГУ МВД РФ Александр Кравченко, прокурор Волгоградской области Денис Костенко и руководитель регионального СУ СК РФ Василий Семенов сегодня приехали в администрацию региона. Как сообщает ИА «Высота 102», представители силовых структур приняли участие в заседании президиума постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка под председательством Андрея Бочарова. По данным пресс-службы аппарата губернатора, были рассмотрены вопросы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в регионе, усиления контроля за выполнением ограничительных мер, установленных оперативным штабом, а также обеспечения общественного правопорядка в муниципальных образованиях Волгоградской области. Подробности совещания не раскрываются.
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