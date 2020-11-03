В Волгограде убивший отца школьницы Мелконян попросился на свободу

Расследования 03.11.2020 10:09
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03.11.2020 10:09
Адвокат Арсена Мелконяна, убившего Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате, попросил суд об отмене ареста. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на постановление Центрального суда от 24 октября о помещении фигуранта дела в СИЗО.
Адвокат настаивал на том, что суд не дал достаточную и объективную оценку данным о личности подозреваемого. Защитник полагает, что суд не учел поведение мужчины после совершения преступления, в частности явку с повинной. По мнению адвоката, такое поведение говорит о сознательности его подзащитного и готовности нести ответственность за содеянное. В связи с чем сторона защиты просила избрать Мелконяну меру пресечения в виде домашнего ареста, указав при этом, что последний не собирается скрываться от следствия и каким-либо способом препятствовать производству по уголовному делу.
В суде апелляционной инстанции Мелконян поддержал доводы своего юриста. Волгоградский областной суд не изменил меру пресечения, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения.
Как пояснили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, в целях объективного и всестороннего расследования уголовного дела заместителем прокурора Волгоградской области Евгением Орловским следственные органы ориентированы на назначение и проведение криминалистической и медицинской экспертиз, установление и допрос очевидцев, участников группового чата, друзей, коллег по работе и родственников потерпевшего.
Кроме того, правовой оценке будут подвергнуты действия иных лиц, причастных к произошедшему.
По информации старшего помощника прокурора региона Оксаны Чередининой, ход и результаты расследования данного уголовного дела взяты прокурором Волгоградской области Денисом Костенко на особый контроль.
Напомним, 23 октября Арсен Мелконян пришел в отделение банка в Центральном районе Волгограда и ударил Романа Гребенюка кастетом по голове. Так он отомстил мужчине за ссору с его сестрой в родительском чате. От удара Гребенюк упал и потерял сознание, а Мелконян спокойно ушел из банка. Впоследствии его задержали сотрудники полиции. Роман Гребенюк скончался в больнице, не выходя из комы. У него осталась 12-летняя дочь, которую он воспитывал один. Известно, что Мелконян был ранее судим за мошенничество.
Сторону потерпевших по громкому делу об убийстве Романа Гребенюка представляет известный московский адвокат Шота Горгадзе, член Совета при Президенте России по правам человека. По мнению юриста, на скамье подсудимых должны оказаться и сообщники Мелконяна.
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