В Волгограде убивший отца школьницы Мелконян попросился на свободу





Адвокат Арсена Мелконяна, убившего Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате, попросил суд об отмене ареста. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на постановление Центрального суда от 24 октября о помещении фигуранта дела в СИЗО.

Адвокат настаивал на том, что суд не дал достаточную и объективную оценку данным о личности подозреваемого. Защитник полагает, что суд не учел поведение мужчины после совершения преступления, в частности явку с повинной. По мнению адвоката, такое поведение говорит о сознательности его подзащитного и готовности нести ответственность за содеянное. В связи с чем сторона защиты просила избрать Мелконяну меру пресечения в виде домашнего ареста, указав при этом, что последний не собирается скрываться от следствия и каким-либо способом препятствовать производству по уголовному делу.

В суде апелляционной инстанции Мелконян поддержал доводы своего юриста. Волгоградский областной суд не изменил меру пресечения, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения.

Как пояснили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, в целях объективного и всестороннего расследования уголовного дела заместителем прокурора Волгоградской области Евгением Орловским следственные органы ориентированы на назначение и проведение криминалистической и медицинской экспертиз, установление и допрос очевидцев, участников группового чата, друзей, коллег по работе и родственников потерпевшего.

Кроме того, правовой оценке будут подвергнуты действия иных лиц, причастных к произошедшему. По информации старшего помощника прокурора региона Оксаны Чередининой, ход и результаты расследования данного уголовного дела взяты прокурором Волгоградской области Денисом Костенко на особый контроль.







