



За нарушение общественного порядка во время воскресной игры «Ротора» и «ЦСКА» в поле зрения полиции попали двое болельщиков: 34-летний житель Москвы и 36-летний волгоградец.. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении них составлены и направлены в суд административные материалы по ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство».

Кроме того, полицейские пресекли противоправные действия 24-летнего жителя Краснодара, который нанес надписи на опоре моста через реку Волга. Нарушитель привлечен к ответственности по ст. 8.6 Кодекса Волгоградской области об административных правонарушениях «Несанкционированное нанесение надписей и рисунков».

Всего на стадионе «Волгоград Арена» на игре в рамках 13 тура первенства Российской Премьер-Лиги присутствовали 14 250 зрителей. Для обеспечения охраны общественного порядка в месте проведения мероприятия было задействовано свыше 370 сотрудников ОВД – нарядов патрульно-постовой службы, экипажей ДПС, а также 28 представителей казачества, 76 работников частных охранных структур, 261 военнослужащих Росгвардии, 700 контролеров-распорядителей.















