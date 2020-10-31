Происшествия

Дагестанец вылетел на встречку: житель Волгоградской области погиб в лобовом ДТП

Происшествия 31.10.2020 09:52
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31.10.2020 09:52


54-летний житель Фролово погиб в ночном ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла в четыре утра в Новоаннинском районе. 25-летний житель Дагестана, управляя автомобилем «Митсубиси Лансер», двигаясь в направлении Москвы со стороны Волгограда, на 742 километре трассы Р-22 «Каспий» выехал на полосу встречного движения. Машина влетела в  «Дэу Нексия», за рулем которой находился житель Фролово.
В результате ДТП водитель автомашины «Дэу» от полученных травм скончался на месте.

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