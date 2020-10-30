В Волгоградской области спустя 7 месяцев открываются кинотеатры





С 2 ноября в Волгоградской области возобновляют работу кинотеатры. Соответствующие изменения внесены сегодня в постановление губернатора региона №179 от 15 марта о введении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, сообщает ИА «Высота 102».

Также имеют право открыться культурно-досуговые учреждения, в том числе театры, концертные организации и дома культуры. Ограничения на данные объекты теперь не распространяются при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, с понедельника в Волгоградской области могут открыться, помимо прочего, бани и сауны. Вместе с кинотеатрами и рядом других общественных заведений парные были закрыты на протяжении последних 7 месяцев – с конца марта.



