В Волгограде улицу Ангарскую расширят до четырех полос

В Волгограде продолжается развитие транспортной инфраструктуры. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу администрации региона, уже сейчас приведены в порядок большая часть проезда Бузулукского и улица Авторемонтная в Дзержинском районе города. Ход реконструкции дорожных объектов сегодня, 11 марта, проинспектировал в ходе рабочей поездки губернатор Андрей Бочаров.

Работы также выполнены в комплексе с несколькими участками улицы Ангарской, а также путепровода №6 на Третьей продольной магистрали. Обновление дорожной инфраструктуры позволит обеспечить стабильную работу новых крупных логистических центров и наладить транспортное движение на проблемных участках дорог.





В настоящее время также приводят в порядок очередной участок улицы Ангарской протяженностью 2,2 километра, который планируется расширить до четырех полос.

— Для нас развитие автотранспортной инфраструктуры является приоритетной задачей - в 10-летней программе этим вопросам уделяется повышенное внимание. Улица Ангарская - одна из самых оживленных, проходит по густонаселенному району, на ней расположено много социальных объектов. Мы уже провели большую работу - разгрузили дорогу в черте города, сделали ее четырехполосной. Являясь важной транспортной артерией города, дублером проспекта Жукова, улица Ангарская требует продолжения работ, и сегодня мы такое решение принимаем. В течение трехлетнего контракта этот проект мы реализуем. Пока в полном объеме не заработает объездная дорога, этот участок позволит разгрузить город от транзита, - отметил Андрей Бочаров.

Фото: администрация Волгоградской области