В Волгограде из-за угроз оказалась парализована работа автовокзала





В Волгограде пассажирский транспорт не пускают на территорию автовокзала на улице Балонина. Как рассказали ИА «Высота 102» водители маршруток и автобусов, которые выстроились на узкой улице, причины закрытия вокзала им не сообщили.









– Стоим уже минут тридцать, никто ничего не говорит, – объясняют водители.





Телефоны автовокзала не отвечают. В соцсетях распространяется информация, что проходит эвакуация автовокзала. За шлагбаумом на территории скопились пожарные машины, бригада скорой неотложной помощи и полицейский транспорт.













Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»