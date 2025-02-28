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«Это провокационные слухи»: главный врач РЖД Медицина опроверг информацию о закрытии поликлиники в поселке Волгограда

Главное 28.02.2025 16:17
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28.02.2025 16:17


Жители поселка Горьковский Советского района Волгограда организовали сбор подписей после появления слухов о  закрытии единственной на отдаленной территории поликлиники, подведомственной РЖД. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы активно подписывают петицию, распространяемую в магазинах, аптеках и других точках поселка. По словам жителей поселка, которые ссылаются на якобы свои источники в поликлинике,  в случае закрытия медучреждения они вынуждены будут ездить в другие, расположенные в областном центре, что считают недопустимым. 

Однако главный врач РЖД Медицина в Волгограде Руслан Акуция, с которым связался корреспондент V102.RU, был крайне удивлен, услышав такую информацию. 

– Никто поликлинику закрывать не собирается, даже задумываться об этом непозволительно. Наоборот, поликлинику в поселке Горьковский мы собираемся интенсивно развивать – сейчас ведётся проработка плана по развитию новых направлений медицинской деятельности, расширению диагностических возможностей. В планах  значительное расширение спектра анализов, открытие новых кабинетов врачей - в первую очередь, кабинета врача-кардиолога, далее стоматологического кабинета и кабинета эндоскопии. В настоящий момент ведётся подбор персонала, готовится дооснащение необходимым оборудованием, также для открытия новых направлений необходимо пройти все определённые законом  процедуры для получения соответствующих лицензий на новые виды медицинской деятельности, – пояснил Руслан Валериевич. 

По словам руководителя медучреждения, запланированы в том числе ремонт поликлиники и внедрение медицинской информационной системы для более эффективного оказания услуг, обеспечения удобства записи на приёмы и взаимодействия с пациентами. 

Кроме того, добавил Руслан Акуция, медицинское учреждение сотрудничает с комитетом здравоохранения по вопросам оказания помощи в рамках ОМС и на 2025 год получило государственный заказ по программе государственных гарантий в объеме, достаточном для обеспечения всех жителей поселка. 

Пользуясь случаем, хочу пригласить всех жителей, прикреплённых к нашей поликлинике, на проверку своего здоровья. У нас можно пройти диспансеризацию, углублённую диспансеризацию, оценку репродуктивного здоровья.  Пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом, онкологическими заболеваниями ждем на диспансерное наблюдение. Предлагаю всем жителям поселка, во избежание слухов и домыслов, пользоваться официальной информацией о деятельности медучреждения на следующих интернет-ресурсах: https://volgograd.rzd-medicine.ru и https://t.me/rzdmedvlg, – заключил руководитель медучреждения.

Фото Яндекс Карты

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