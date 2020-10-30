В Волгоградской области ликвидировали сбои с тестированием на COVID-19





В лабораториях Волгоградской области возобновлено тестирование на коронавирус. Как сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения региона Марина Гаврилова, возникшие ранее технические сложности при заборе анализов, которые серьезно переносились жителями и медработниками, ликвидированы.

На контроле облздрава, как подчеркнула Гаврилова, находится вопрос своевременного тестирования граждан, которым необходима плановая медицинская помощь. «Проработаем с амбулаторно-поликлиническими организациями, чтобы особое внимание обратили на таких пациентов. Для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, рассеянным склерозом, онкологией нельзя откладывать плановое лечение. Для того, чтобы они успевали в срок проходить тестирование на COVID-19 перед госпитализацией, мы отрабатываем эти вопросы ежедневно», - пояснила замглавы ведомства.

Напомним, в середине октября по соцсетям распространилась информация о том, что в лабораториях Волгоградской области закончились тест-системы для диагностирования коронавируса. В облздраве тогда заявляли, что из строя временно вышла только одна из пяти лабораторий. Четыре оставшихся, по заверениям чиновников, взяли на себя дополнительный объем работы.

По состоянию на 29 октября, в регионе на COVID-19 обследовано 624 тысячи жителей. За 28 октября было проведено 5512 тестов.







