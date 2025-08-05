СК просит помощи в розыске загадочно исчезнувшей волгоградки





5 августа региональное управление СК России обратилось к жителям и гостям Волгограда за помощью в поисках пропавшей без вести 40-летней жительницы Красноармейского района. 9 июня волгоградка гостила у знакомых, проживающих в частном секторе на ул. Садовой Советского района, однако загадочно исчезла, покинув дом.

- По факту безвестного исчезновения местной жительницы Белицкой Оксаны Владимировны, 1985 года рождения, расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. На текущий момент поисковые мероприятия до настоящего времени положительных результатов не принесли, местонахождения разыскиваемой не установлено, - сообщили правоохранители.

В роковой день женщина была одета в синюю джинсовую юбку, черную футболку и шлепанцы. На вид пропавшей 40-45 лет, рост 162 см, волосы до плеч рыжего цвета с седыми корнями. Из особых примет розовое родимое пятно ниже лопатки.

Отметим, граждане, владеющие информацией о пропавшей, могут обратиться в следственные органы по телефонам: 8 (8442) 93-76-53, 8 (8442) 65-01-41 или «02».

Фото: СУ СК России по Волгоградской области