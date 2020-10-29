«Вау эффект»: под Волгоградом детская поликлиника после ремонта ошеломила пациентов











Кардинальные перемены во внешнем облике и оснащении произошли в детской поликлинике Краснослободска. Как сообщает ИА «Высота 102», после ремонта родители и малыши не узнают медучреждение: вместо мрачных коридоров яркие стены, новая мебель и оборудование.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Бережливая поликлиника» здесь появились открытая регистратура, инфомат, холл с игровым пространством для детей. В поликлинике разграничили потоки пациентов, капитально отремонтировали помещения, установили крытую колясочную. Для кабинета неотложной помощи и стоматологического блока предусмотрен отдельный вход. Ремонтные работы стартовали в начале года и завершились в октябре.

Как пояснили в администрации региона, для учреждения закуплены новый операционный стол, лазерный и высокочастотный электрохирургический аппараты для кабинета хирурга; автоматический дефибриллятор, электрокардиограф, портативный УЗИ-аппарат для кабинета неотложной помощи, офтальмологическая лампа и аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический в кабинет окулиста.

В Среднехахтубинской ЦРБ детская поликлиника имеет два филиала – в поселке Средняя Ахтуба и Краснослободске. На городском отделении лежит повышенная нагрузка, поскольку в Слободе проживают 5 тысяч несовершеннолетних – это половина всего детского населения района.

«Конечно, вопрос создания современной инфраструктуры для оказания качественной медпомощи детям стоял остро. Когда-то в детстве я сама приходила сюда и помню свои ощущения. Это было темное длинное помещение. Я рада, что теперь здесь тепло, светло и солнечно. А самое главное, что в поликлинике уютно не только взрослым, но и детям», - поделилась впечатлениями главврач ЦРБ Лидия Наумова.



