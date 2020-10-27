Экология

На острове Голодном приближают запуск процесса биологической очистки

Экология 27.10.2020 16:24
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27.10.2020 16:24


Подрядная организация начала монтаж корпуса воздуходувной станции – одного из ключевых элементов нового комплекса биологической очистки, строящегося на острове Голодном. На предварительно созданном  фундаменте рабочие собирают стальной каркас будущего сооружения, общий вес металлоконструкций – около 80 тонн. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, площадь будущей воздуходувной станции порядка 450 квадратных метров,  высота порядка 11 метров. В дальнейшем каркас сооружения облицуют  сэндвич-панелями с утеплителем  и смонтируют оборудование. Станция будет подавать  в специальные бассейны  воздух, необходимый для жизнедеятельности  активного ила. Именно образующие  его микроорганизмы  очищают сточные воды от содержащихся в них органических загрязнений. Вода затем будет отстаиваться, фильтроваться и дезинфицироваться на уже работающей станции ультрафиолетового обеззараживания.
Строительство комплекса проводится в два этапа: на первом - возведение основы блока биологической очистки (аэротенков, горизонтальных отстойников и воздуходувной станции),  на втором   - строительство здания дисковой фильтрации и илоуплотнителей. Производительность строящегося комплекса составит  134 тысячи кубометров стоков в сутки.  В дальнейшем он, вместе с уже  действующими сооружениями,  образует единую более эффективную и экологичную систему очистки стоков. 
В настоящее время строители  уже смонтировали два модуля энергообеспечения, вырыли котлованы и уложили порядка 20 тысяч квадратных метров полимерной геомембраны на месте будущих аэротенков, а также выполнили ряд других работ. Создание  комплекса биоочистки осуществляется в рамках реализации  регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

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