На острове Голодном приближают запуск процесса биологической очистки

Экология 27.10.2020 16:24
0
27.10.2020 16:24
Подрядная организация начала монтаж корпуса воздуходувной станции – одного из ключевых элементов нового комплекса биологической очистки, строящегося на острове Голодном. На предварительно созданном фундаменте рабочие собирают стальной каркас будущего сооружения, общий вес металлоконструкций – около 80 тонн. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, площадь будущей воздуходувной станции порядка 450 квадратных метров, высота порядка 11 метров. В дальнейшем каркас сооружения облицуют сэндвич-панелями с утеплителем и смонтируют оборудование. Станция будет подавать в специальные бассейны воздух, необходимый для жизнедеятельности активного ила. Именно образующие его микроорганизмы очищают сточные воды от содержащихся в них органических загрязнений. Вода затем будет отстаиваться, фильтроваться и дезинфицироваться на уже работающей станции ультрафиолетового обеззараживания.
Строительство комплекса проводится в два этапа: на первом - возведение основы блока биологической очистки (аэротенков, горизонтальных отстойников и воздуходувной станции), на втором - строительство здания дисковой фильтрации и илоуплотнителей. Производительность строящегося комплекса составит 134 тысячи кубометров стоков в сутки. В дальнейшем он, вместе с уже действующими сооружениями, образует единую более эффективную и экологичную систему очистки стоков.
В настоящее время строители уже смонтировали два модуля энергообеспечения, вырыли котлованы и уложили порядка 20 тысяч квадратных метров полимерной геомембраны на месте будущих аэротенков, а также выполнили ряд других работ. Создание комплекса биоочистки осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».
Реклама
«ЕвроХим» инвестирует в экологию27.10.2020 12:50
Экология 27.10.2020 12:50
Нацпроект «Экология» в действии: в Волгоградской области оживили реку Арчеда27.10.2020 11:40
Экология 27.10.2020 11:40
Волонтеры волгоградского «КАУСТИКа» увеличивают площадь зеленых насаждений в рабочем поселке Светлый Яр27.10.2020 11:25
Экология 27.10.2020 11:25
«Допустимо и соответствует»: чиновники Волгоградской области одобрили свой проект строительства трассы через дубравы23.10.2020 19:00
Экология 23.10.2020 19:00
Катастрофу с лесами Волгоградской области оценили из космоса21.10.2020 10:02
Экология 21.10.2020 10:02
За сброс нефтепродуктов на почву в Волгограде раскошелится водитель «КАМАЗа»21.10.2020 07:42
Экология 21.10.2020 07:42
Загадочная слизь на деревьях Волгограда озадачила лесопатологов19.10.2020 17:01
Экология 19.10.2020 17:01
Деревья в Волгограде поразила странная слизь18.10.2020 18:43
Экология 18.10.2020 18:43
Воду в реке Волга в Волгограде впервые тестируют на новый опасный загрязнитель17.10.2020 10:22
Экология 17.10.2020 10:22
Ильинские нефтеямы попытались ликвидировать без госэкспертизы16.10.2020 16:48
Экология 16.10.2020 16:48
Под Волгоградом незаконно добывали песок в промышленных масштабах16.10.2020 15:21
Экология 16.10.2020 15:21
Власти Волгоградской области хотят узаконить вырубку дубов в Волго-Ахтубинской пойме ради трассы15.10.2020 18:16
Экология 15.10.2020 18:16
Прокуроры пришли на усеянный дохлыми сомами пляж в Волгограде14.10.2020 13:35
Экология 14.10.2020 13:35
В Волгограде зловонное озеро снова душит жителей юга11.10.2020 12:50
Экология 11.10.2020 12:50
Бескрайний беспредел: Волгоград сдается свалкам?11.10.2020 10:08
Экология 11.10.2020 10:08
Реклама