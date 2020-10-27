На острове Голодном приближают запуск процесса биологической очистки





Подрядная организация начала монтаж корпуса воздуходувной станции – одного из ключевых элементов нового комплекса биологической очистки, строящегося на острове Голодном. На предварительно созданном фундаменте рабочие собирают стальной каркас будущего сооружения, общий вес металлоконструкций – около 80 тонн. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, площадь будущей воздуходувной станции порядка 450 квадратных метров, высота порядка 11 метров. В дальнейшем каркас сооружения облицуют сэндвич-панелями с утеплителем и смонтируют оборудование. Станция будет подавать в специальные бассейны воздух, необходимый для жизнедеятельности активного ила. Именно образующие его микроорганизмы очищают сточные воды от содержащихся в них органических загрязнений. Вода затем будет отстаиваться, фильтроваться и дезинфицироваться на уже работающей станции ультрафиолетового обеззараживания.

Строительство комплекса проводится в два этапа: на первом - возведение основы блока биологической очистки (аэротенков, горизонтальных отстойников и воздуходувной станции), на втором - строительство здания дисковой фильтрации и илоуплотнителей. Производительность строящегося комплекса составит 134 тысячи кубометров стоков в сутки. В дальнейшем он, вместе с уже действующими сооружениями, образует единую более эффективную и экологичную систему очистки стоков.

В настоящее время строители уже смонтировали два модуля энергообеспечения, вырыли котлованы и уложили порядка 20 тысяч квадратных метров полимерной геомембраны на месте будущих аэротенков, а также выполнили ряд других работ. Создание комплекса биоочистки осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».



