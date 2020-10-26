«Это была внезапная смерть»: главврач госпиталя в Волгограде объяснил скандал с полумертвым пациентом

Между тем, начальник медучреждения дал пояснения корреспондентам регионального телеканала «Волгоград-ТРВ». Олег Кириллов выразил соболезнования родственникам Владимира Федоровича Молчанова и заявил, что имела место внезапная коронарная смерть: «В клиническом состоянии пациента преобладали проявления заболеваний сердечно-сосудистой системы, все показатели были удовлетворительные. То есть это не тяжелое течение пневмонии. Конечно, преобладали последствия перенесенного инсульта и психические расстройства. К сожалению, в приемном отделении у пациента развилась внезапная коронарная смерть».





Со слов начальника госпиталя получается, что когда пожилого пациента в состоянии клинической смерти выкатили на кресле из приемного отделения, и его увидела шокированная дочь, его собирались везти в специализированную ковидную психиатрическую больницу, а вовсе не отдавать родственникам. Напомним, Галина Курапова - дочь 87-летнего труженика тыла рассказала, что заранее договорилась с врачами госпиталя о том, что заберет отца домой и приехала утром в субботу, специально вызвав платную «неотложку». Никакого другого медтранспорта у приемного отделения госпиталя не наблюдалось. Поняв, что ее отец почти мертв, Галина потребовала оказать необходимую помощь, сняв все происходившее на видео. По словам руководителя медучреждения Олега Кириллова, как только стало ясно, что пациент в нетранспортабельном состоянии, его забрали от приемного отделения в реанимацию и пытались оказать помощь, но безуспешно. Врач отметил, что этот случай является основанием для того, чтобы «провести мероприятия по оказанию неотложной помощи сотрудниками приемного отделения».