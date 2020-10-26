Экономика

ВТБ финансирует строительство производственного комплекса по переработке овощей в Волгограде

Экономика 26.10.2020 13:15 Новости компаний
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26.10.2020 13:15 Новости компаний


ВТБ предоставил ООО «Волгоградтрубопласт» кредит в размере 150 млн рублей   сроком на пять лет на строительство производственного комплекса по переработке и шоковой заморозке овощей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, кредитование осуществляется на льготных условиях в рамках программы, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. В рамках проекта будет создано более 100 рабочих мест.
Инвестиции в проект оцениваются более чем в 500 млн рублей. Финансируемый банком объект позволит перерабатывать овощи, выращенные на территории области и круглогодично обеспечит потребителей полезной замороженной продукцией. Реализуемая технология позволяет максимально сохранить содержащиеся в овощах витамины и микроэлементы, а также дает возможность значительно увеличить срок потребления овощных культур вне сезона их созревания. 
Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области, отметил: «ВТБ активно работает по программе льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса, предоставляя доступные ресурсы для развития отечественных производств. Реализация данного проекта позволит снизить зависимость области от импортных поставок замороженных овощей в несезонные месяцы, а также увеличить сроки хранения качественного урожая».
«Благодаря сотрудничеству с ВТБ наше предприятие будет готово реализовать первую продукцию уже в 2020 году. Мы планируем нарастить производство по шоковой заморозке овощей с помощью переработки более 14 тыс. тонн урожая в год», - отметил генеральный директор ООО «Волгоградтрубопласт», Александр Белоконь.

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