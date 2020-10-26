Происшествия

В центре Волгограда шальной «Jaguar» протаранил кроссовер

Происшествия 26.10.2020 10:22
0
26.10.2020 10:22




Накануне в 23 часа на перекрестке проспекта Ленина и улицы Комсомольской «Jaguar» вылетел на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Hyundai Creta». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, за рулем люксовой иномарки была 39-летняя женщина. «Jaguar» ехал по Комсомольской со стороны Мира в сторону Советской. ДТП произошло на Первой Продольной магистрали, по которой кроссовер двигался в сторону Краснооктябрьского района.
37-летней женщине-водителю корейского автомобиля и 47-летнему пассажиру медики на месте оказали помощь. От госпитализации пострадавшие отказались.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Происшествия
26.10.2020 11:44
Происшествия 26.10.2020 11:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2020 11:16
Происшествия 25.10.2020 11:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2020 21:39
Происшествия 24.10.2020 21:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2020 20:13
Происшествия 24.10.2020 20:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2020 12:55
Происшествия 24.10.2020 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2020 10:22
Происшествия 24.10.2020 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2020 10:19
Происшествия 24.10.2020 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.10.2020 10:21
Происшествия 23.10.2020 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.10.2020 10:12
Происшествия 23.10.2020 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.10.2020 09:28
Происшествия 23.10.2020 09:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.10.2020 17:19
Происшествия 22.10.2020 17:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.10.2020 11:34
Происшествия 22.10.2020 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.10.2020 09:56
Происшествия 22.10.2020 09:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2020 16:00
Происшествия 21.10.2020 16:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.10.2020 19:19
Происшествия 20.10.2020 19:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:57
В Волгограде на построенном к ЧМ-2018 коммунальном объекте вскрылись дефектыСмотреть фотографии
13:32
Всплеск нервозных звонков в аптеки зафиксировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:15
ВТБ финансирует строительство производственного комплекса по переработке овощей в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
Забираете, вот и забирайте: в госпитале ветеранов волгоградке пытались отдать отца при смертиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Умер один из самых выдающихся художников ВолгоградаСмотреть фотографии
12:03
Для тех, кто любит кофе и Nemoloko, создали BaristaСмотреть фотографии
11:53
Коронавирус расбушевался: в Волгоградской области нет улучшения ситуацииСмотреть фотографии
11:44
Опять и снова: молодой волгоградец раскрыл мошеннику данные банковской картыСмотреть фотографии
11:37
Десятки незаконных бюллетеней выявил суд на выборах под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области иностранцам грозит срок за покупку лекарств на фальшивые деньгиСмотреть фотографии
11:13
Более 7 тысяч школьников Волгоградской области присоединились к проекту «Билет в будущее» нацпроекта «Образование»Смотреть фотографии
11:06
Больше каникул и дистанта: в Волгоградской области хотят увеличить часы учебы на удаленкеСмотреть фотографии
10:22
В центре Волгограда шальной «Jaguar» протаранил кроссоверСмотреть фотографииCмотреть видео
08:49
Провальная явка и победа "ЕР": подведены итоги выборов в Городищенском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:52
Комитет финансов проверит бюджетные расходы на скандальный бренд Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:20
Доноров плазмы в Волгоградской области нужно все больше и большеСмотреть фотографии
19:04
Кафе в Волгограде наказали за «гололицый» персоналСмотреть фотографии
18:38
Депутаты Волгоградской облдумы затарились сувенирами для избирателей за бюджетный счетСмотреть фотографии
17:26
Волгоградскую область записали в передовики по ковидным койкамСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде появится новый ФОК за 142 миллионаСмотреть фотографии
14:34
Опубликовано шокирующее видео кровавой расправы в волгоградском банкеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:07
В Дзержинский район Волгограда вернули тепло и горячую водуСмотреть фотографии
13:33
Новой жертвой COVID-19 стала пенсионерка из Котельниковского районаСмотреть фотографии
12:55
Задержан волгоградец за стрельбу по школьникамСмотреть фотографии
12:00
Стали известны новые подробности страшного ДТП в Волгограде, в котором погиб ребенокСмотреть фотографии
11:51
Новая трагедия: в Волгоградской области COVID-19 продолжает убиватьСмотреть фотографии
11:16
Волгоградка травмировалась на картингеСмотреть фотографии
11:09
Убивший ребенка в страшном ДТП в Волгограде водитель был лишен прав за пьяную ездуСмотреть фотографии
10:10
Сторонники волгоградского времени организовали автомобильный флешмобСмотреть фотографии
22:08
Волгоградский «Ротор» кровью вырвал победу у московского "Локомотива" - 2:1Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 