В центре Волгограда шальной «Jaguar» протаранил кроссовер











Накануне в 23 часа на перекрестке проспекта Ленина и улицы Комсомольской «Jaguar» вылетел на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Hyundai Creta». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, за рулем люксовой иномарки была 39-летняя женщина. «Jaguar» ехал по Комсомольской со стороны Мира в сторону Советской. ДТП произошло на Первой Продольной магистрали, по которой кроссовер двигался в сторону Краснооктябрьского района.

37-летней женщине-водителю корейского автомобиля и 47-летнему пассажиру медики на месте оказали помощь. От госпитализации пострадавшие отказались.