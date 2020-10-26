



ТИК Городищненского района подвела итоги выборов, состоявшихся накануне, и признала их состоявшимися и действительными. Как сообщает ИА "Высота 102", жители выбирали глав в двух сельских поселениях и депутатов Городищенской городской Думы.

По данным облизбиркома, на досрочных выборах главы Россошенского сельского поселения победу одержал Горлинский Дмитрий Владимирович, выдвинутый местным отделением партии "Единая Россия". Его поддержало 32,88% жителей поселения, принявших участие в голосовании. Явка избирателей составила 29,48%.

На досрочных выборах главы Самофаловского сельского поселения победу одержал Песковатсков Сергей Александрович, выдвинутый местным отделением партии «Единая Россия». Его поддержало 49,13% жителей поселения, принявших участие в голосовании. Явка избирателей составила 23,04%.

Явка избирателей на досрочных выборах депутатов Городищенской городской думы составила 9,17%. Замещалось 15 депутатских мандатов. По результатам голосования большинство голосов избирателей получили десять кандидатов, выдвинутых местным отделением партии "Единая Россия", два кандидата, выдвинутых районным отделением КПРФ, один кандидат, выдвинутый местным отделением ЛДПР, один кандидат, выдвинутый местным отделением партии "Справедливая Россия", и один кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.

Напомним, выборы прошли, несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. На участках избирателям раздавали маски, перчатки и ручки.



