



Сегодня в Городищенском районе стартовали досрочные выборы депутатов городской думы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, также проходит голосование за глав Россошенского и Самофаловского сельских поселений.

На 15 депутатских мандатов претендует 31 кандидат. Среди них – 15 представителей «Единой России», 8 кандидатов от КПРФ, 4 - от ЛДПР, 3 – от «Справедливой России» и один самовыдвиженец.

В числе претендентов на депутатское кресло от партии власти оказался бывший представитель партии Жириновского и экс-депутат Волгоградской гордумы Олег Милюков. В 2015 году предпринимателя, возглавлявшего строительную фирму, задерживали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. На сайте облизбиркома сведений о судимости Милюкова нет.

Из четырех самовыдвиженцев до выборов дошел только один независимый кандидат - бывший председатель областного комитета сельского хозяйства, пенсионер Михаил Бубенчиков. Экс-глава Городищенского поселения Виталий Потапов этап регистрации в кандидаты не прошел.

Досрочные выборы в Городищенскую гордумы проходят в связи с изменением Устава района и объединением администраций района и поселения.



