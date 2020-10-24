Выборы

В Волгоградской области пандемия не помешала выборам в Городищенскую гордуму

Выборы 24.10.2020 08:45
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24.10.2020 08:45


Сегодня в Городищенском районе стартовали досрочные выборы депутатов городской думы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облизбиркома, также проходит голосование за глав Россошенского и Самофаловского сельских поселений. 
На 15 депутатских мандатов претендует 31 кандидат. Среди них – 15 представителей «Единой России», 8 кандидатов от КПРФ, 4 - от ЛДПР, 3 – от «Справедливой России» и один самовыдвиженец. 
В числе претендентов на депутатское кресло от партии власти оказался бывший представитель партии Жириновского и экс-депутат Волгоградской гордумы Олег Милюков. В 2015 году предпринимателя, возглавлявшего строительную фирму, задерживали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. На сайте облизбиркома сведений о судимости Милюкова нет.
Из четырех самовыдвиженцев до выборов дошел только один независимый кандидат - бывший председатель областного комитета сельского хозяйства, пенсионер Михаил Бубенчиков. Экс-глава Городищенского поселения Виталий Потапов этап регистрации в кандидаты не прошел.
Досрочные выборы в Городищенскую гордумы проходят в связи с изменением Устава района и объединением администраций района и поселения.

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