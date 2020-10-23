«Допустимо и соответствует»: чиновники Волгоградской области одобрили свой проект строительства трассы через дубовую рощу





Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской отчитался о проведении государственной экологической экспертизы проектной документации "Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Третий пусковой комплекс". Этап № 2". Как сообщает ИА «Высота 102», в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится следующее: «Экспертная комиссия, рассмотрев представленные материалы, отмечает соответствие намечаемой деятельности экологическим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Волгоградской области в области охраны окружающей среды; допустимость намечаемого воздействия на окружающую среду; возможность реализации объекта экспертизы при учете рекомендаций, изложенных в заключении государственной экологической экспертизы». Впрочем, самого заключения экспертизы на сайте ведомства не приводится.

Напомним, в настоящее время определен победитель конкурса с ограниченным участием на строительство первого этапа трассы в Волго-Ахтубинской пойме. АО «Группа компаний ЕКС» построит дорогу за 5,6 миллиарда рублей. Второй этап дороги должен пройти через дубовую рощу, в результате чего вырубят тысячи ценных деревьев. Власти заверяют, что это самый оптимальный вариант строительства трассы и обещают провести компенсационную высадку дубов. Постановлением администрации Волгоградской области вырубка деревьев, в том числе, дубов, на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» уже узаконена. Общественники и местные жители считают это решение противоречащим Конституции РФ? Лесному кодексу РФ и закону об особо охраняемых территориях.



