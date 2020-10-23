Здравоохранение

Волгоградцы массово скупают витамины и лекарства для борьбы с COVID-19

Здравоохранение 23.10.2020 13:21
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23.10.2020 13:21


Дефицит определенной группы витаминов и лекарственных препаратов, которые советуют для профилактики и борьбы с коронавирусом, наблюдается в аптеках Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" фармацевты, горожане сметают с прилавков препараты с цинком и витамины С и Д. Если аскорбинку купить еще можно, то цинка определенных производителей сегодня нет даже на складах.  
Такая ситуация образовалась после того, как в Интернете появилась информация, что COVID-19 может тяжелее протекать у людей с недостатком цинка и витамина Д.
Люди, начитавшись советов, пачками скупают препараты, разжижающие кровь, противовирусные. Напряженность с этими лекарствами сегодня также ощущается. "Разжижающие кровь препараты скупили еще на прошлой неделе, сейчас разбирают аспирин", - рассказали "Высоте 102" в одной из аптек в Центральном районе Волгограда. Волгоградцы также жаловались на перебои с наличием в аптеках дешевого парацетамола, в частности, в Советском районе Волгограда и в Волжском. 
"Создается ощущение, что люди запасаются лекарствами на черный день, боятся, что им не окажут помощь, готовятся лечиться сами. Набирают препаратов не только на себя, но и на всех членов семьи", - предположила собеседница агентства.
Многие приходят со списком контректных препаратов, взятых, видимо, из протоколов лечения коронавирусной инфекции.
Отметим, что в самом начале пандемии в Волгограде массово скупали чеснок, лимон и имбирь после публикаций о том, что они якобы защищают от коронавируса. Ажиотажный спрос привел к тому, что, например, корень имбиря весной взлетел в цене до 4000 рублей за килограмм. Уже к лету цена на него снизилась в разы.
Напомним, в Волгоградской области выявлено уже свыше 18 тысяч случаев заражения COVID-19. Заболеваемость в последние дни возросла до 170-190 человек в сутки. Из-за резко возросшей нагрузки на систему здравоохранения региона многие не могут дозвониться до врачей в поликлиниках, сдать тесты на COVID-19, получить результаты, сделать КТ-исследование легких. Такая ситуация, вероятнее всего, и подтолкнула волгоградцев искать способы профилактики и лечения коронавируса в Интернете, а также с помощью "сарафанного радио". В облздраве советуют жителям региона не паниковать, утверждая, что ситуация напряженная, но контролируемая.

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