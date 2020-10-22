Экология

В Волгограде суд обязал «Красный октябрь» выплатить 35 млн рублей за вред окружающей среде

Экология 22.10.2020 16:31
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22.10.2020 16:31


Арбитражный суд Волгоградской области обязал АО ВМК «Красный октябрь» выплатить свыше 35 млн рублей в бюджет за вред окружающей среде. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, задолженность компании образовалась за 2017-2018 годы. В частности, речь идет о плате за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы в водный объект и размещение отходов.
Как пояснили в надзорном органе, в нарушение требований законодательства предприятие в добровольном порядке оплату не произвело. Поэтому Росприроднадзор направил иск к «ВМК «Красный октябрь» в арбитражный суд. В настоящее время решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.
Напомним, как ранее сообщало информагентство, в августе в связи с жалобами граждан на красный дым завода «Красный Октябрь» природоохранная прокуратура организовала проверку предприятия. По результатам отбора проб атмосферного воздуха и промышленных выбросов, проверяющий орган усмотрел необходимость направить материалы в суд для принятия решения о приостановлении деятельности ЭСПЦ-2, который работает без разрешения на выброс и отсутствия надлежащей очистки газов и пыли.

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