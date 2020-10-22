



Причины возможных сбоев в работе лабораторий при тестировании на коронавирус назвала руководитель управления Роспотребнадора по Волгоградской области. Ольга Зубарева сегодня на брифинге заявила, что на горячую линию ведомства поступает много вопросов о заборе анализов на COVID-19, сообщает ИА «Высота 102». За последние семь дней средний показатель составил 225 тестирований на 100 тысяч населения. С конца сентября объем проводимых лабораторных исследований увеличен на 5,3%.

«Наши лаборатории работают на пределе своей мощности. Работа организована в 2-3 смены. Оборудование тоже имеет свой ресурс. Пробоподготовка занимает время. Все это вызывает возможный сбой. Там работают люди, есть человеческий фактор – они тоже могут болеть», - пояснила главный санитарный врач региона.

Ольга Зубарева осторожно заметила, что облздрав ведет плановую работу по увеличению объемов тестирования на коронавирус. «Не всегда возможно закупить необходимое оборудование даже при наличии денег. Но сейчас не составляет труда частной лаборатории вести работу в этом направлении. Роспотребнадзор выдает разрешения при соблюдении учреждением ряда требований», - добавила Ольга Зубарева.

В редакцию ИА «Высота 102» участились обращения жителей региона, которые не могут получить добиться от врачей направления на тестирование. Сдавшие анализ граждане зачастую ждут результаты в течение 1-2 недель или не получают их вовсе.



