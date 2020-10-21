Экономика

Проекты молодых специалистов Гремячинского ГОКа получили высокую оценку на слете «ЕвроХима»

Экономика 21.10.2020 12:45 Новости компаний
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21.10.2020 12:45 Новости компаний


Ежегодно компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» принимает участие в слете молодых специалистов «ЕвроХима».Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в 2020 году слет проходил в 14-й раз под слоганом «Территория Безопасности». Впервые в онлайн формате получилось собрать более 120 молодых инженеров и талантливых специалистов 29-ти предприятий «ЕвроХима» из России, Казахстана, Литвы, Бельгии, Китая, Германии и Бразилии.
К слету молодых специалистов приурочено и проведение научно-технической конференций. На протяжении года молодые специалисты при помощи кураторов из числа опытных сотрудников работают над научно-исследовательскими проектами по интересным для них производственным и социальным вопросам. Лучшие проекты направляются на корпоративный этап НТК.
На слете 2020 года молодые специалисты представили на НТК 14 рационализаторских проектов по самым актуальным для предприятий темам. Рационализаторские предложения не просто научная теория – к готовым решениям специалисты приходят через лабораторные исследования и эксперименты. Проекты участников оценивали руководители компании и директора предприятий.
Компанию «ЕвроХим-ВолгаКалий»представлял специалист проектно-технологического отдела Антон Пащенко. Проект Антона стал лучшим заняв 1-е место с темой доклада «Внедрение пастового сгущения для рационального управления хвостовым хозяйством Гремяченского ГОКа».
«Очень рад победе Антона, и высокому уровню представленных докладов, – прокомментировал исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров. – Решения, которые предлагают молодые специалисты инновационные и современные, именно поэтому мы будем инвестировать в развитие наших людей, растить лидеров внутри компании».

«Изначально проект прорабатывался с заделом на то, что его возможно будет в дальнейшем реально применить на нашем предприятии. Это было непросто, за спиной 8 месяцев проработки огромного количества информации, отсеивания нужной, проработки технологии, подбора оборудования, много проведенных за расчетами вечеров и выходных дней на работе, - прокомментировал победитель НТК Антон Пащенко. - Это реальное решение, с реальными цифрами, оборудованием и технологией, что также доказывают неоднократно проведенные мной исследования. Как я и говорил в своем выступлении, проект планируется реализовать в период с 2020 по 2024 год. В данный момент мы планируем взять "живые" образцы продуктов с действующей фабрики, и ещё раз провести исследования на них. В дальнейшем мы изготовим небольшое количество пасты и заложим его в отдельную камеру на длительное время для наблюдений в реальных условиях».
Как оказалось, на этом победы компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» не закончились. Традиционно на Слете подвели итоги работы Советов молодых специалистов за последний год и в номинации «Лучший Совет молодых специалистов» по итогам года – вновь победил «ЕвроХим-ВолгаКалий».


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