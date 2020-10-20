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Экологичный подход: «Ростелеком» обеспечил цифровой связью солнечные электростанции в Волгоградской области

Телеком 20.10.2020 11:39 Реклама
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20.10.2020 11:39 Реклама


«Ростелеком» развернул инфраструктуру для солнечных электростанций (СЭС) в Волгоградской области. Общая протяженность оптических линий, построенных в рамках проекта, составила свыше 20 км. 
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, специалисты компании охватили сетью четыре объекта энергосистемы: СЭС «Медведицу» мощностью 25 МВт в Даниловском районе, СЭС «Астерион» мощностью 15 МВт в Палласовском районе, СЭС «Лучистую» и СЭС «Светлую» мощностью 25 МВт каждая в Светлоярском районе.  Теперь энергетики смогут передавать данные через защищенный VPN-канал, вести удаленный контроль, мониторинг и диагностику систем на станциях, а также использовать другие цифровые решения на производстве. 
«Строительство волоконно-оптических линий связи и создание на их основе надежных цифровых решений, в том числе для стратегически важных объектов, является одним из основных направлений деятельности “Ростелекома”. Оптическая инфраструктура, развернутая для солнечных электростанций Волгоградского региона, позволит обеспечить своевременную и безопасную передачу информации, а также оперативное реагирование на внештатные ситуации, что, в свою очередь, повысит стабильность работы экологичных СЭС», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Решение «Ростелекома» на основе VPN предполагает создание единой корпоративной сети клиента, где все устройства, независимо от расстояния, объединяются в защищенную виртуальную сеть. Обмен данными происходит в зашифрованном виде по специальному каналу, благодаря чему обеспечивается их безопасность и конфиденциальность
«Для реализации этогопроекта нам было необходимо надежное партнерство и уверенность в качестве услуг. С “Ростелекомом” нам удалось решить все поставленные задачи максимально оперативно и согласованно. Передовые технологии, оперативность принятия решений и индивидуальный подход на каждом этапе работ позволили обеспечить солнечные электростанции в сельской местности современной цифровой средой с достойным уровнем защиты данных. Уверен, что наше конструктивное сотрудничество продолжится и в дальнейшем», – добавил Денис Мельников, руководитель строительства солнечных электростанций в Волгоградской области ООО «Солар Системс». 
Подробно об услугах компании для юридических лиц можно узнать на сайте и подать заявку на подключение по телефону 8 800 200 30 00.

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