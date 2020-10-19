"В приоритете стационары": в волгоградском облкомздраве пояснили трудности с тестированием на коронавирус





В Волгоградской области количество ежесуточных тестирований на коронавирус приблизилось к пяти тысячам. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По сравнению с весной, на которую выдалось начало пандемии, когда в сутки делалось 1800-2000 исследований, количество тестов увеличилось более, чем в два раза. К концу года объем тестирования планируется нарастить до 7000 исследований в сутки. Этого планируют добиться за счет организации межрайонных лабораторий и дополнительного оснащения лаборатории Центра СПИДа.

Также Николай Алимов прояснил ситуацию с трудностями, с которыми столкнулись жители региона при необходимости прохождения тестирования на коронавирус. Некоторые рассказывали, что им приходилось ждать до десяти и более дней, когда у них возьмут этот анализ. При этом быстро не удавалось это сделать и в частных клиниках из-за большой очереди. Зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области сообщил, что тестирование было временно приостановлено в амбулаторном звене. Это произошло из-за увеличения количества тестов в связи с пиковой нагрузкой на поликлиники и стационары из-за роста заболеваемости коронавирусом. «Не было места для хранения проб перед их постановкой на реакцию», - сказал Николай Алимов. Поэтому поликлиникам было рекомендовано придержать пробы. При этом к концу недели, по словам Николая Алимова, в регионе пообещали найти решение по внедрению альтернативных методов исследования на коронавирус. Он также заметил, что в настоящее время приоритет по тестированию отдан стационарным больным – для увеличения оборачиваемости коек.

Что касается проблем с тестированием контактных лиц, а точнее, длительного ожидания на прохождение этого исследования, то этот вопрос Николай Алимов посоветовал адресовать Роспотребнадзору, который обследует данную категорию граждан. Он заметил, что «смысла обследовать контактных нет, а есть смысл, когда все заболеют». Николай Алимов пояснил, что это касается тех, кто не соблюдает режима самоизоляции после контакта с больным, а живет обычной жизнью. У таких граждан должны брать анализы на десятый день после зафиксированного контакта с больным.



