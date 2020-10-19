Здравоохранение

"В приоритете стационары": в волгоградском облкомздраве пояснили трудности с тестированием на коронавирус

Здравоохранение 19.10.2020 21:15
0
19.10.2020 21:15


В Волгоградской области количество ежесуточных тестирований на коронавирус приблизилось к пяти тысячам. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По сравнению с весной, на которую выдалось начало пандемии, когда в сутки делалось 1800-2000 исследований, количество тестов увеличилось более, чем в два раза. К концу года объем тестирования планируется нарастить до 7000 исследований в сутки. Этого планируют добиться за счет организации межрайонных лабораторий и дополнительного оснащения лаборатории Центра СПИДа. 
Также Николай Алимов прояснил ситуацию с трудностями, с которыми столкнулись жители региона при необходимости прохождения тестирования на коронавирус. Некоторые рассказывали, что им приходилось ждать до десяти и более дней, когда у них возьмут этот анализ. При этом быстро не удавалось это сделать и в частных клиниках из-за большой очереди. Зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области сообщил, что тестирование было временно приостановлено в амбулаторном звене. Это произошло из-за увеличения количества тестов в связи с пиковой нагрузкой на поликлиники и стационары из-за роста заболеваемости коронавирусом. «Не было места для хранения проб перед их постановкой на реакцию», - сказал Николай Алимов. Поэтому поликлиникам было рекомендовано придержать пробы. При этом к концу недели, по словам Николая Алимова,  в регионе пообещали найти решение  по внедрению альтернативных методов исследования на коронавирус. Он также заметил, что в настоящее время приоритет по тестированию отдан стационарным больным – для увеличения оборачиваемости коек. 
Что касается проблем с тестированием контактных лиц, а точнее, длительного ожидания на прохождение этого исследования, то этот вопрос Николай Алимов посоветовал адресовать Роспотребнадзору, который обследует данную категорию граждан. Он заметил, что «смысла обследовать контактных нет, а есть смысл, когда все заболеют». Николай Алимов пояснил, что это касается тех, кто не соблюдает режима самоизоляции после контакта с больным, а живет обычной жизнью. У таких граждан должны брать  анализы на десятый день после зафиксированного контакта с больным. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Здравоохранение
19.10.2020 19:19
Здравоохранение 19.10.2020 19:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.10.2020 17:32
Здравоохранение 19.10.2020 17:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.10.2020 17:23
Здравоохранение 19.10.2020 17:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.10.2020 16:14
Здравоохранение 19.10.2020 16:14
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.10.2020 14:24
Здравоохранение 19.10.2020 14:24
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.10.2020 13:55
Здравоохранение 19.10.2020 13:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.10.2020 12:14
Здравоохранение 19.10.2020 12:14
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.10.2020 17:15
Здравоохранение 18.10.2020 17:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.10.2020 12:39
Здравоохранение 18.10.2020 12:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.10.2020 14:45
Здравоохранение 17.10.2020 14:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.10.2020 12:34
Здравоохранение 17.10.2020 12:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.10.2020 11:23
Здравоохранение 16.10.2020 11:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.10.2020 16:17
Здравоохранение 15.10.2020 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
15.10.2020 08:27
Здравоохранение 15.10.2020 08:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.10.2020 16:14
Здравоохранение 14.10.2020 16:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:15
"В приоритете стационары": в волгоградском облкомздраве пояснили трудности с тестированием на коронавирусСмотреть фотографии
20:20
В Волгоградской области раскрыли число закрытых из-за коронавируса школьных классовСмотреть фотографии
19:19
Морги приблизили к новым инфекционным госпиталям Волгограда и областиСмотреть фотографии
17:32
Больше удаленки: в Волгоградской области усилят контроль за соблюдением ограничений из-за пандемииСмотреть фотографии
17:23
В Волгограде пообещали быстро погасить напряженность по КТ-диагностикеСмотреть фотографии
17:01
Загадочная слизь на деревьях Волгограда озадачила лесопатологовСмотреть фотографии
16:45
Деньги под канатом: в Волгограде с теплохода слили тонны топлива (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:39
ФСБ нужны крепкие духом и телом волгоградцы: объявлен набор в специнститутыСмотреть фотографии
16:14
Отразится в сердцах: в Волжском не осталось коек для кардиопациентов без COVID-19Смотреть фотографии
15:26
Киностатистика: волгоградцы стали чаще смотреть кино домаСмотреть фотографии
14:53
Сбер стал лауреатом премии «Хрустальная пирамида» в 5 номинацияхСмотреть фотографии
14:24
Вирус молниеносно убил двух пенсионеров и молодого мужчину в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
О волгоградской многодетной семье с коронавирусным больным спустя неделю вспомнили врачиСмотреть фотографии
13:52
Сады Придонья помогают стать храбрымСмотреть фотографии
13:34
Психанул: фанат "Ротора" задержан в Волгограде за бросок бутылки на поле (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:25
Каждый житель Волгоградской области задолжал банкам в среднем около 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:14
До 178 выросло число смертей от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
Ситуация осложняется: губернатор Волгоградской области задумал новую атаку на коронавирусСмотреть фотографии
11:24
«Извинений не принимаем»: волгоградцы убили выходные в десятикилометровых пробкахСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области сиделка-убийца встретит пенсию в тюрьмеСмотреть фотографии
11:10
Директор МУПа под Волгоградом присваивал зарплату мифического водителяСмотреть фотографии
10:36
Париться по закону: волгоградцы стали строить личные бани в два раза активнейСмотреть фотографии
10:19
Волгоградские болельщики требуют отставки председателя облкомспортаСмотреть фотографии
09:47
В продуктовом магазине в Волгограде изъяли белорусские сигаретыСмотреть фотографии
09:06
В Волгоградской области главу поселения отправили в колонию за откат на ремонте дорогиСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде УК лишили права управления домами за уклонение от проверокСмотреть фотографии
21:07
Дорогу через дубы в Волгоградской области проложат специалисты по обводнению поймыСмотреть фотографии
20:23
Жители Волгоградской области попросили прокурора проверить эффективность трат на борьбу с пандемиейСмотреть фотографии
19:09
Средневековье поглотило остановку Лунную под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:43
Деревья в Волгограде поразила странная слизьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 