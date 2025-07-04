Общество

«Минута до вас – встречайте»: в Волгограде устроили скрытую облаву на нарушителей ПДД

Общество 04.07.2025 20:59
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04.07.2025 20:59


В Волгограде сегодня, 4 июля, на дорогах сотрудники городской Госавтоинспекции вновь проводят массовую проверку водителей. Под пристальным вниманием полицейских – «липовые» и нетрезвые водители и транспорт с явными нарушениями Техрегламента.   

Как сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области, в рамках проводимых Госавтоинспекцией рейдов применяется сегодня и скрытое патрулирование улиц. 

– На служебных автомобилях без специальной цветографической окраски осуществляется патрулирование магистралей и при выявлении нарушителей ведется взаимодействие с нарядами ДПС по их задержанию. Ведется видеозапись фиксации административных правонарушений, –  пояснили в Главке полиции.

Пресс-служба Главка опубликовала видео, снятое в одной из машин, откуда ведется скрытое патрулирование. Заметив нарушителя, сотрудники ГАИ ведут фиксацию и предупреждают коллег на дороге о необходимости остановки транспортного средства. 



Автомобили, оставленные в неположенных местах, сегодня увозят на штрафстоянки. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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