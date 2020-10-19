Здравоохранение 19.10.2020 15:12
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19.10.2020 15:12
О развертывании дополнительных мощностей патологоанатомической службы рассказал сегодня на брифинге заместитель руководителя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, усилены возможности Красноармейского патологоанатомического бюро.
«Это сделано не из-за того, что у нас количество растет, а из-за того, чтобы географически более удобно было возить тела на вскрытие. Потому, что количество открытых коек в южной части Волгограда не меньше, чем в северной», - поведал Николай Алимов. Он проинформировал, что морг развернут и при Калачевской ЦРБ, где сегодня начало работу инфекционное отделение для больных с коронавирусом.
«Плюс мы полностью открыли 15-ю больницу. Это логично, что больница с ковидным госпиталем на 600 коек, на своей территории в случае необходимости будет проводить патологоанатомические исследования», - Николай Алимов заметил, что судмедэкспертиза «в ковидном плане» также переведена в Красноармейский район Волгограда.
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