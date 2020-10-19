Здравоохранение

Морги приблизили к новым инфекционным госпиталям Волгограда и области

Здравоохранение 19.10.2020 15:12
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19.10.2020 15:12


О развертывании дополнительных мощностей патологоанатомической службы рассказал сегодня на брифинге заместитель руководителя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Как сообщает ИА  «Высота 102»,  в частности, усилены  возможности Красноармейского патологоанатомического бюро. 
«Это сделано не из-за того, что у нас количество растет, а из-за того, чтобы географически более удобно было возить тела на вскрытие. Потому, что количество открытых коек в южной  части Волгограда не меньше, чем  в северной», - поведал  Николай  Алимов. Он проинформировал, что морг  развернут и при  Калачевской ЦРБ, где сегодня начало работу инфекционное отделение для больных с коронавирусом. 
 «Плюс мы полностью открыли 15-ю больницу.  Это логично, что больница с ковидным госпиталем на 600 коек, на своей территории в случае необходимости будет проводить патологоанатомические исследования», -  Николай Алимов заметил, что судмедэкспертиза «в ковидном плане» также переведена в Красноармейский район Волгограда.

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