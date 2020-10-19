Здравоохранение

В Волгограде пообещали быстро погасить напряженность по КТ-диагностике

Здравоохранение 19.10.2020 17:23
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19.10.2020 17:23


КТ-исследования пациентов с подозрением на COVID-19 в Волгоградской области в самое ближайшее время станут доступнее. Как сообщает ИА "Высота 102", заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов заявил на брифинге, что в регионе сегодня предпринимают определенные меры, чтобы снять образовавшуюся напряженность с КТ-исследованиями. По примеру Москвы в Волгограде создают амбулаторные КТ-центры. "Мы закрепляем за теми поликлиниками, где расположены компьютерные томографы, другие поликлиники, где такого оборудования нет, чтобы они проводили исследования ковид-подозрительных пациентов", - пояснил Алимов.
По его словам, практически все поступившие в регион новые томографы получили лицензию. Параллельно с образованием амбулаторных КТ-центов будет увеличена нагрузка на аппараты КТ до 100 исследований в сутки. Для этого, пояснил Алимов, сейчас проводится перераспределение специалистов рентгеновской службы для работы на новых аппаратах компьютерной томографии. "Сами понимаете, новых специалистов мы быстро не найдем", - отметил он. Все эти решения, по словам Алимова, позволят выправить ситуацию с КТ-исследованиями в самое ближайшее время.
Напомним, что жители региона столкнулись с невозможностью оперативно сделать КТ-исследования легких из-за резкого роста числа желающих это сделать и ограниченности мест, где такие исследования проводятся. В редакцию "Высоты 102" поступали сообщения, что сейчас сделать КТ за деньги предлагают только в декабре.
Ранее сообщалось, что амбулаторная сеть медицинских учреждений Волгоградской области получит до конца года 11 аппаратов компьютерной томографии.

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