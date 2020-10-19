Здравоохранение

Отразится в сердцах: в Волжском не осталось коек для кардиопациентов без COVID-19

Здравоохранение 19.10.2020 16:14
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19.10.2020 16:14


В Волжском не осталось коек для лечения кардиобольных после переоборудования основных больниц под ковидные госпитали. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов пояснил, что плановая помощь в регионе приостановлена и оказывается или на базе амбулаторного звена, или переносится на максимально возможный срок. 
В настоящее время в Волжском неотложная помощь оказывается в отделениях хирургии и травматологии на базе больницы №3, часть которой с 15 октября вернули в доковидный режим работы. Кардиобольных из Волжского, нуждающихся в госпитализации, теперь принимает волгоградская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25. В этом медучреждении, по словам Николая Алимова, достаточное количество специализированных коек – 180, кроме того, предусмотрены возможности для увеличения коечного фонда.
На вопрос корреспондента ИА «Высота 102», не будет ли проблем с доставкой пациентов с сердечными проблемами в Волгоград из-за многокилометровых пробок на трассе «Краснослободск-Средняя Ахтуба» и на плотине Волжской ГЭС, Николай Алимов пояснил, что для транспортировки больных из Заволжья может быть использован вертолет санавиации. А что касается жителей Волжского, то это можно сделать и машинами скорой помощи, оборудованных проблесковыми маячками.
«Волгоград тоже город длинный и здесь тоже случаются пробки. Конечно, тут требуется время, к сожалению», - сказал он. 
Напомним, с сегодняшнего дня в Волгоградской области больница имени Фишера в Волжском переоборудована для лечения  ковидных больных.  С 19 октября  также начали  прием коронавирусных больных 15-я больница в Красноармейском районе Волгограда, Палласовская, Калачевская и Фроловская ЦРБ. Это решение властей связано с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Ранее ИА "Высота 102" сообщало, что в Красноармейском районе  Волгограда также все больницы переоборудованы для лечения коронавирусных больниц. 


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