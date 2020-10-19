Волгоградский болельщик задержан за бросок на поле бутылки с водой





За грубое нарушение правил поведения зрителей во время матча "Ротор" - "Тамбов" задержан 29-лений житель Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, болельщик бросил на поле бутылку с водой. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 20.31 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от одного года до семи лет.

В ближайшее время собранные материалы рассмотрит суд Центрального района Волгограда.

Напомним, матч по футболу между командами СК "Ротор" и ФК "Тамбов" состоялся на стадионе "Волгоград Арена" в воскресенье, 18 октября. На матче присутствовал 6891 зритель. Волгоградская команда проиграла "Тамбову" со счетом 0:2. Охрану общественного порядка осуществляли свыше 700 сотрудников ОВД – нарядов патрульно-постовой службы, экипажей ДПС, конной полиция, военнослужащих Росгвардии.



