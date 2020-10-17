Пьяный волгоградец сломал нос посетителю магазина из-за прически





К двум годам лишения свободы условно приговорен житель Волгограда за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из-за хулиганских побуждений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Советского районного суда Волгограда, конфликт произошел весной этого года в магазине алкогольных напитков.

По материалам дела, подсудимый в момент совершения преступления был пьян. Находясь в магазине, он вел себя агрессивно. Без причины фигурант уголовного дела стал оскорблять одного из посетителей, так как ему не понравилась его прическа. Мужчины вышли на улицу для дальнейшего выяснения отношений. Подсудимый внезапно два раза ударил потерпевшего кулаком в лицо. Он упал на асфальт, после чего последовали удары ногой по лицу и в плечо. Свое нападение пьяный волгоградец сопровождал нецензурной бранью. В результате он сломал посетителю магазина нос, вывихнул руку, причинил и другие повреждения.

Свою вину волгоградец полностью признал. Им было заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке – без судебного разбирательства.

Суд также постановил взыскать с мужчины в пользу ГУ ТФОМС Волгоградской области 5335 рублей расходов на лечение потерпевшего.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



