Экология

Ильинские нефтеямы попытались ликвидировать без госэкспертизы

Экология 16.10.2020 16:48
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16.10.2020 16:48


Пресечена незаконная попытка перекачки нефтепродуктов на территории объекта накопленного экологического ущерба – Ильинские нефтеямы в Икрянинском районе Астраханской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.
Сообщение об осуществлении этой деятельности неизвестными лицами поступило сотрудникам управления 15 октября текущего года. Совместно с природоохранной прокуратурой и специалистами ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - ЦЛАТИ по Астраханской области был осуществлен выезд на место. 
В ходе осмотра территории Ильинских нефтеям установлено осуществление деятельности по перекачке нефтепродуктов  при помощи трех насосов и компрессорной установки, фактически установлены работы по ликвидации объекта накопленного экологического ущерба в отсутствие государственной экологической экспертизы.
В рамках опроса лиц установлено, что указанную деятельность осуществляет юридическое лицо. На месте сотрудниками Межрегионального управления составлен протокол осмотра. Изъяты и переданы на ответственное хранение три насоса и  компрессорная установка, как орудия совершения административного правонарушения. На месте отобраны пробы почвы и нефтесодержащего отхода. Возбуждено административное дело по ч.1 ст.8.4 КоАП РФ, проводится расследование.

В Межрегиональном управлении сообщили, что в июне 2019 года по аналогичным фактам проводилось административное расследование, по результатам которого в деятельности ООО "Донстройподряд" выявлен ряд грубых нарушений природоохранного законодательства. К административной ответственности по ч.ч. 1, 9, 10 ст. 8.2, ч. 1 ст. 8.4, ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ привлечены юридическое лицо и виновное должностное лицо общества, вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафов. Решениями Астраханского областного суда, указанные постановления о назначении административных наказаний оставлены без изменения. В настоящее время, все неоплаченные лицом штрафы переданы на принудительное взыскание в службу судебных приставов. Кроме того, юридическому лицу ООО "Донстройподряд" был предъявлен рассчитанный  ущерб в сумме более 900 тысяч рублей, причиненный почве, в результате загрязнения её нефтепродуктами. Предъявленный ущерб в добровольном порядке не возмещен, в связи с чем был заявлен иск в суд. Решением арбитражного суда Астраханской области от 28 сентября 2020 года исковые требования Межрегионального управления удовлетворены в полном объеме.

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