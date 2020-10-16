Воду в реке Волга в Волгограде протестировали на новый загрязнитель

Экология 16.10.2020 18:39
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16.10.2020 18:39
Сегодня в Волгограде члены экспедиции некоммерческого фонда «Без рек как без рук» отобрали пробы воды в Волге для последующего анализа состава и количества вредных примесей. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты использовали уникальные приборы, которые определяют ряд показателей с использованием высокоточного мультипараметрового зонда. Помимо традиционных показателей качества воды в рамках экспедиции впервые определят количество содержания в речной воде микропластика.
Распространение в природе микропластика – микрочастиц полимеров, образующихся в ходе разрушения пластикового мусора – уже давно вызывает опасение экологов. Микропластик уже есть и в Мировом океане, и в пресной воде. Оставаясь незаметными, пластиковые микрочастицы несут в себе угрозу для жизни водных организмов, птиц и млекопитающих. Удалось ли найти эти опасные элементы в Волге, станет понятно после изучения отобранных проб. Как экологи искали микропластик в реке, как повлияют новые знания о происходящих в Волге процессах на развитие проектов в сфере природопользования и защиты экологии – в видеоматериале ИА «Высота 102».
Справка. Экспедиция организована в рамках проекта «Чистая Волга», который реализуется некоммерческим фондом «Без рек как без рук» при поддержке Минприроды России с привлечением социально и экологически ответственного бизнеса.
Материал подготовлен в рамках проекта «Решение проблем экологии - забота каждого»
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