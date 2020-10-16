Экология

Воду в реке Волга в Волгограде протестировали на новый загрязнитель

Экология 16.10.2020 18:39
0
16.10.2020 18:39




Сегодня в Волгограде члены экспедиции некоммерческого фонда «Без рек как без рук» отобрали пробы воды в Волге для последующего анализа состава и количества вредных примесей. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты использовали уникальные приборы, которые определяют ряд показателей с использованием высокоточного мультипараметрового зонда. Помимо традиционных показателей качества воды  в рамках экспедиции впервые определят количество содержания в речной воде микропластика. 
Распространение в природе микропластика – микрочастиц полимеров, образующихся в ходе разрушения пластикового мусора – уже давно вызывает опасение экологов. Микропластик уже есть и в Мировом океане, и в пресной воде. Оставаясь незаметными, пластиковые микрочастицы несут в себе угрозу для жизни водных организмов, птиц и млекопитающих. Удалось ли найти эти опасные элементы в Волге, станет понятно после изучения отобранных проб. Как экологи искали микропластик в реке, как повлияют новые знания о происходящих в Волге процессах на развитие проектов в сфере природопользования и защиты экологии – в видеоматериале ИА «Высота 102».
Справка. Экспедиция организована в рамках проекта «Чистая Волга», который реализуется некоммерческим фондом «Без рек как без рук» при поддержке Минприроды России с привлечением социально и экологически ответственного бизнеса. 
Материал подготовлен в рамках проекта «Решение проблем экологии - забота каждого»

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Экология
16.10.2020 20:35
Экология 16.10.2020 20:35
Комментарии

0
Далее
Экология
16.10.2020 16:48
Экология 16.10.2020 16:48
Комментарии

0
Далее
Экология
16.10.2020 15:21
Экология 16.10.2020 15:21
Комментарии

0
Далее
Экология
15.10.2020 18:16
Экология 15.10.2020 18:16
Комментарии

0
Далее
Экология
14.10.2020 13:35
Экология 14.10.2020 13:35
Комментарии

0
Далее
Экология
11.10.2020 12:50
Экология 11.10.2020 12:50
Комментарии

0
Далее
Экология
11.10.2020 10:08
Экология 11.10.2020 10:08
Комментарии

0
Далее
Экология
08.10.2020 19:12
Экология 08.10.2020 19:12
Комментарии

0
Далее
Экология
06.10.2020 12:56
Экология 06.10.2020 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экология
03.10.2020 16:14
Экология 03.10.2020 16:14
Комментарии

0
Далее
Экология
02.10.2020 10:31
Экология 02.10.2020 10:31
Комментарии 0

0
Далее
Экология
30.09.2020 19:37
Экология 30.09.2020 19:37
Комментарии

0
Далее
Экология
30.09.2020 14:53
Экология 30.09.2020 14:53
Комментарии

0
Далее
Экология
29.09.2020 17:27
Экология 29.09.2020 17:27
Комментарии

0
Далее
Экология
29.09.2020 16:14
Экология 29.09.2020 16:14
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:35
Средневековье поглотило остановку Лунную под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:39
Волгоградские полицейские настроились провести выходные без ДТПСмотреть фотографии
18:39
Воду в реке Волга в Волгограде протестировали на новый загрязнительСмотреть фотографииCмотреть видео
18:27
«Везти вас некуда, мест нет»: 60-летнюю волгоградку с температурой под 40 оставили лечиться в общежитииСмотреть фотографии
17:37
«В ночное время мы не можем»: дорожники извинились за гигантские пробки под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:31
«Потерял 12 кг»: волгоградский борец за честные выборы попал с коронавирусом в госпиталь МинобороныСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде сотрудница банка с подельниками оформили на алкоголиков кредитов на 5 млн рублейСмотреть фотографии
15:34
Для дома-памятника в Волгограде изготовят по спецзаказу восемь уникальных лифтовСмотреть фотографии
15:21
Под Волгоградом незаконно добывали песок в промышленных масштабахСмотреть фотографии
14:18
Житель Урюпинска сжег машину бывшего партнера по бизнесуСмотреть фотографии
13:20
Россельхозбанк выпустит карты с продуктовыми брендамиСмотреть фотографии
12:59
Железное месиво: в страшном ДТП под Волгоградом пострадали пять человек (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:21
За бывшего чиновника администрации Волгоградской области работодатель заплатил 20 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:13
Жители Волгоградской области стали чаще оформлять дебетовые карты СбербанкаСмотреть фотографии
12:09
Коронавирус перешел в контратаку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:24
В День рождения о «Котельниково – Земле Героев» сняли фильмСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области больных коронавирусом будут наблюдать дистанционноСмотреть фотографии
10:56
Волгоградка взыскала с авиакомпании "Победа" более 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:28
Зараженная вирусом колбаса обнаружена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:47
В Волжском женщина-водитель выпала из своей машиныСмотреть фотографии
08:43
Волгоградская область вошла в тройку антирейтинга российских регионов по зарплатным долгамСмотреть фотографии
08:21
В Волгоградской области сократилось количество пенсионеровСмотреть фотографии
19:34
До «Монолита»: скоростной трамвай в Волгограде переводят на сокращенный маршрутСмотреть фотографии
18:16
Власти Волгоградской области хотят узаконить вырубку дубов в Волго-Ахтубинской пойме ради трассыСмотреть фотографии
17:22
Банду убийц осудили за преступления в Волгограде и МосквеСмотреть фотографии
17:18
В 52 школах Волгоградской области выявили коронавирусСмотреть фотографии
16:48
Наркополицеский-оборотень идет под суд в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Больницу имени Фишера в Волжском переоборудуют в «ковидный» госпитальСмотреть фотографии
15:37
Вылетел навстречу смерти: на мосту через Волжскую ГЭС погиб водитель «Волги» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Убитые боевики в Волгограде оказались уроженцами УзбекистанаСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 