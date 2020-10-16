Борьба с коррупцией

За бывшего чиновника администрации Волгоградской области работодатель заплатил 20 тысяч рублей

Борьба с коррупцией 16.10.2020 12:21
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16.10.2020 12:21


По инициативе прокуратуры работодатель привлечен к ответственности за нарушение антикоррупционных требований при трудоустройстве бывшего государственного служащего. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в Волгоградский филиал ФАУ «Российский дорожно-исследовательский институт» на должность начальника отделения диагностики автомобильных дорог был принят сотрудник, ранее занимавший должность заместителя председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции в установленный 10-дневный срок уведомление по последнему месту работы бывшего государственного служащего не направлялось. В этой связи прокуратурой Центрального района г. Волгограда в отношении директора Волгоградского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Постановлением мирового судьи судебного участка №117 Волгоградской области указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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