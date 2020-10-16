Средневековье поглотило остановку Лунную под Волгоградом (ВИДЕО)

Экология 16.10.2020 15:48
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16.10.2020 15:48
Обочины дороги, ведущей в поселок Виновка в Городищенском районе, оказались завалены тоннами отходов, которые выбрасывают, видимо, обитатели близлежащих дачных обществ. Как сообщает ИА "Высота 102", мусорные горы особенно впечатляют проезжающих мимо остановки Лунная. Образовавшийся на этом месте "лунный" пейзаж больше напоминает эпоху Средневековья, где царили мрак, грязь и антисанитария.
Знакомые с ситуацией пользователи соцсетей утверждают, что раньше вблизи остановки Лунная стояли мусорные баки, но потом они исчезли. А все потому, что дачное общество расторгло договор с мусорной компанией. Владельцы фазенд оказались не готовы к тому, чтобы забирать мусор в город, и продолжают по привычке вываливать здесь пакеты с отходами. Таблички с предупреждением, что этого делать нельзя, дачников не останавливают.
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