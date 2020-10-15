Спецслужбы ликвидировали боевиков, готовивших теракты в Волгограде (ВИДЕО)

Федеральные новости 15.10.2020 13:58
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15.10.2020 13:58
Сегодня ФСБ нейтрализовала двух членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", планировавших теракты в Волгограде. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Как отметили в ЦОС, их деятельность координировали с территории Сирии. Террористы планировали атаки на "здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия".
"При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы", - отметили в ЦОС.
Как отметили в ФСБ, членами террористической ячейки были выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона. На месте происшествия, а также в квартирах, где проживали радикальные исламисты, следователи обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, религиозную литературу, а также карту Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения террористических атак.
"Одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения", - подчеркнули в ЦОС.
Продолжается проведение комплекса неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.
Отметим, что сегодня в социальных сетях появились фото с Кировского района Волгограда, на которых было запечатлено скопление техники спецслужб. Однако позже этот пост был удален.
Видео ЦОС ФСБ России
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