Федеральные новости

Спецслужбы ликвидировали боевиков, готовивших теракты в Волгограде (ВИДЕО)

Федеральные новости 15.10.2020 13:58
0
15.10.2020 13:58




Сегодня ФСБ нейтрализовала двух членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", планировавших теракты в Волгограде. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Как отметили в ЦОС, их деятельность координировали с территории Сирии. Террористы планировали атаки на "здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия".
"При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы", - отметили в ЦОС.
Как отметили в ФСБ, членами террористической ячейки были выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона. На месте происшествия, а также в квартирах, где проживали радикальные исламисты, следователи обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, религиозную литературу, а также карту Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения террористических атак.
"Одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения", - подчеркнули в ЦОС.
Продолжается проведение комплекса неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.
Отметим, что сегодня в социальных сетях появились фото с Кировского района Волгограда, на которых было запечатлено скопление техники спецслужб. Однако позже этот пост был удален.
Видео ЦОС ФСБ России

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Федеральные новости
12.10.2020 15:50
Федеральные новости 12.10.2020 15:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.10.2020 18:17
Федеральные новости 06.10.2020 18:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.09.2020 12:57
Федеральные новости 29.09.2020 12:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.09.2020 10:21
Федеральные новости 27.09.2020 10:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2020 10:00
Федеральные новости 17.09.2020 10:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.09.2020 16:16
Федеральные новости 16.09.2020 16:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.09.2020 14:53
Федеральные новости 16.09.2020 14:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.09.2020 17:33
Федеральные новости 14.09.2020 17:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.09.2020 10:08
Федеральные новости 08.09.2020 10:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.09.2020 16:12
Федеральные новости 07.09.2020 16:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.09.2020 14:20
Федеральные новости 07.09.2020 14:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.09.2020 11:07
Федеральные новости 02.09.2020 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
01.09.2020 11:10
Федеральные новости 01.09.2020 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
26.08.2020 19:27
Федеральные новости 26.08.2020 19:27
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
24.08.2020 15:40
Федеральные новости 24.08.2020 15:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:16
Власти Волгоградской области хотят узаконить вырубку дубов в Волго-Ахтубинской пойме ради трассыСмотреть фотографии
17:22
Банду убийц осудили за преступления в Волгограде и МосквеСмотреть фотографии
17:18
В 52 школах Волгоградской области выявили коронавирусСмотреть фотографии
16:48
Наркополицеский-оборотень идет под суд в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Больницу имени Фишера в Волжском переоборудуют в «ковидный» госпитальСмотреть фотографии
15:37
Вылетел навстречу смерти: на мосту через Волжскую ГЭС погиб водитель «Волги» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Убитые боевики в Волгограде оказались уроженцами УзбекистанаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:31
Сахар и подсолнечное масло дорожают «семимильными шагами» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:58
Спецслужбы ликвидировали боевиков, готовивших теракты в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:30
Волгоградец в пьяном угаре искал работу, а получил приговорСмотреть фотографии
13:28
«Мы стоим, рабочих нет»: водители нашли причину многокилометровых пробок под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:09
Три пенсионерки из Волгоградской области не пережили коронавирусную инфекциюСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде «Джокеру» выписали штраф за безмасочникаСмотреть фотографии
12:31
Родился в рубашке: водитель авто чудом выжил в жутком ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:52
Трое умерли и 167 заболели: коронавирус перешел в наступление в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:41
Готовьте денежки: в Волгоградской области подняли плату за капремонтСмотреть фотографии
11:07
Самый масштабный Волгоградский форум для молодежи переходит в онлайнСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде на 101-м году жизни скончался участник Сталинградской битвыСмотреть фотографии
10:34
До «Монолита»: скоростной трамвай в Волгограде переводят на сокращенный маршрутСмотреть фотографии
10:15
Это - жесть!: жители Краснослободска под Волгоградом рассказали о проведенном благоустройствеСмотреть фотографии
09:29
На юге Волгограда построят новую школу на месте снесеннойСмотреть фотографии
08:27
В волгоградской больнице №25 – новый главный врачСмотреть фотографии
19:18
«Динара умерла»: пациентку психиатрической больницы с коронавирусом перевезли в Волгоград слишком поздноСмотреть фотографии
17:18
Россети подписали первое в стране долгосрочное регуляторное соглашение в сфере электроэнергетикиСмотреть фотографии
17:11
Матч волгоградского «Ротора» и «Тамбова» пройдет со зрителямиСмотреть фотографии
17:07
«Мы не можем себе этого позволить»: врач скорой помощи ответила волгоградцам, желающим лечитьсяСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
Стало известно о самочувствии первых добровольцев в Волгограде после прививки от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:05
Свыше 80% кредитов Сбербанка в Поволжье на покупку квартир в новостройках выдаются по программе ипотеки с господдержкойСмотреть фотографии
15:10
Аналитика МТС: какие компании открывались в Волгограде в сентябреСмотреть фотографии
14:42
Подпольное казино накрыли оперативники в офисном здании в ВолжскомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 