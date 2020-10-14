Общество 14.10.2020 14:21
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14.10.2020 14:21
"Мы такого не видали никогда", - говорят жители Краснослободска. Благоустройство своего двора они характеризуют одним словом: "жесть". Все уложенные бордюры на их улице в микрорайоне ВОС ВИР, выровненные площадки во дворе в один миг превратились в груду строительного мусора. "Приехал трактор, проехался будто танком, и сейчас наш двор и улица выглядят как после бомбежки, - рассказывают ошарашенные жители дома №10. - Получается, что вся работа - коту под хвост? Как такое вообще возможно?".
По словам жильцов, этот ремонт с самого начала их не обрадовал и вызывал больше вопросов, чем ответов. Буквально в конце августа работники их управляющей компании заделали все ямы и трещины перед подъездами, а в сентябре - уже новый ремонт. "То есть, полностью была уничтожена работа УК, а новые строители начали быстро нашу территорию "преображать", - рассказывают жители. - Выкорчевали деревья, цветы, кустарники, перед входом в подъезды и с другой стороны проезда появились траншеи, через которые мы замучились перепрыгивать. Завезли песок и бордюрный камень, который разместили вдоль дороги, показав планируемую ширину тротуара перед подъездами, что также вызвало недоумение. Ходить по нему будет сложно, а с учетом наличия среди жителей инвалидов-колясочников ширина в 70 см явно недостаточна. Более того, тротуар планировалось сделать в ущерб ширине проезда, который в проекте назван почему-то "пожарным". А теперь вот и еще один "сюрприз": все разрушено.
Людям непонятно, почему администрация городского поселения своим постановлением "скоропостижно" включила дворы в микрорайоне ВОС ВИР и улицы Мелиораторов в состав дворов, подлежащих благоустройству, перенеся сроки с 2022-2023 годов на текущий 2020-й. Может быть, такая спешка вызвана тем, что дизайн-проекты были также "скоропостижно" разработаны компанией ООО "Мастер" и их надо было воплотить в жизнь?
Кроме того, согласно муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения г. Краснослободск, договор со специализированной организацией на разработку дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД заключают собственники помещений многоквартирных домов.
"Но с нами никто никаких договоров не заключал. Выходит, что администрация города взяла на себя это финансовое бремя, и мы должны быть благодарны нашим чиновникам за такую заботу о нас, - делятся краснослободцы. - Но и тут не все понятно. Финансирование дизайн-проектов должно производиться теми лицами, которые заинтересованы в этом и которые прямо указаны в программе. Остальное называется – нецелевое использование бюджетных средств. Так кто оплачивал проект? Или ООО "Мастер"проявило "благотворительность" и сделало его бесплатно? ".
В любом случае разработанный дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД должен обсуждаться с заинтересованными лицами и утверждаться лицом, уполномоченным на согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД. "Кого, когда и кто наделил полномочиями по согласованию дизайн-проекта – мы до сих пор не знаем", - рассказывают жильцы.
Ясно пока одно: жителям дома №29 «А» по ул. Мелиораторов повезло больше, чем их соседям: к ним не дошла нога рабочего и не доехала никакая техника. Пока же люди не понимают, за что они наказаны и в чем провинился их двор. Но такого "благоустройства" они даже врагу не пожелают. По словам жильцов, они не хотят сидеть у разбитого корыта и готовят обращения в прокуратуру, ОНФ, администрацию Волгоградской области, президенту. Все подтверждающие этот крайне скоропалительный ремонт документы у них есть.
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